×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:12, 5 мая 2026

Главред Hürriyet в суде отверг обвинения в вымогательстве

Вугар Мамедов. Фото: APA https://ru.apa.az/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главный редактор газеты Hürriyet Вугар Мамедов пояснил суду в Баку, что обвинен в вымогательстве у компаний, которые несколько лет назад были рекламодателями издания. Юрлица неправомерно признаны потерпевшими, указал адвокат, но суд отказался закрыть уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", в апреле было завершено предварительное следствие по делу главного редактора газеты Hurriyyet, сайта Hurriyyet.az и проекта Hurriyyet TV Вугара Мамедова. Коллеги журналиста заявили о фальсификации обвинения и призвали генпрокурора взять дело на личный контроль.

29 октября 2025 года Служба госбезопасности Азербайджана провела обыски в редакциях газеты Hürriyet, одноименного сайта Hurriyyet.az и Hurriyyet TV. Вугар Мамедов был задержан и заключен под стражу. По итогам следствия он обвинен по статьям 182.2.2 и 182.2.4 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное повторно и с целью завладения имуществом в крупном размере). Потерпевшей стороной признана группа компаний Veysəloğlu, владеющая сетью супермаркетов и кондитерскими предприятиями. По версии следствия, Мамедов угрозами принуждал переводить ежемесячно на счёт газеты 200 манатов (около 120 долларов). Сам Мамедов утверждает, что деньги перечислялись на основе договора о рекламе.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 4 мая состоялось подготовительное заседание по делу Вугара Мамедова, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник редакции газеты Hurriyyet.

По его словам, Мамедов в суде назвал обвинения «ложными», а дело «заказным» и рассказал, что первоначально его хотели связать с делом бывшего главы администрации президента Рамиза Мехтиева.

Рамиз Мехтиев обвинен в государственной измене и находится под домашним арестом. Коллектив Hurriyyet отрицал утверждения, что Вугар Мамедов связан с Мехтиевым. "Эти соображения полностью предвзяты. Хотя бы потому, что Вугара Мамедова несколько месяцев назад некоторые государственные органы предупреждали о его аресте, если он не прекратит свою деятельность", - заявляло издание Hurriyyet.

"Однако, как отметил Вугар Мамедов, не сумев найти хоть какую-либо связь между ним и Мехтиевым, ему выдвинули другие ложные обвинения. Вугар Мамедов также указал, что в то время, как Мехтиев на свободе, он необоснованно заключен под стражу", - сказал представитель редакции.

Адвокат Мамедова Агиль Лаидж ходатайствовал о прекращении уголовного дела или хотя бы переводе обвиняемого под домашний арест до завершения судебного процесса. Однако ходатайства не были удовлетворены, и дело принято в производство, сказал представитель Hurriyyet.

С этими компаниями у редакции были договоры о рекламе несколько лет назад

По его словам, потерпевшими признаны компании "Veysəloğlu", "Azərlotereya" (занимается организацией лотерей) и "Azərsun" (крупный холдинг по производству пищевых продуктов). Утверждается, что Мамедов у них вымогал деньги, однако он категорически отвергает эти утверждения.

«Вугар Мамедов сказал в суде, что с этими компаниями у редакции были коммерческие связи, в частности, договоры о рекламе, несколько лет назад, и если бы у них были претензии, то они тогда выдвинули бы их, пожаловались бы в правоохранительные органы. Однако этого не было. Просто сейчас под давлением они вынуждены оговорить Мамедова», - рассказал представитель редакции.

Адвокат раскритиковал позицию следствия

Адвокат Агиль Лаидж указал на неправомерность уголовного преследования его подзащитного.

В делах о вымогательстве путем угроз потерпевшими не могут быть какие-либо компании

«Открытие уголовного дела по данным статьям против физического лица на основе жалоб юридических лиц неправомерно. В делах о вымогательстве путем угроз потерпевшими не могут быть какие-либо компании. Событие преступления в этих делах может быть, если вымогательству подверглись отдельный человек или люди, но никак не компании – юридические лица. С другой стороны, если суд все же принимает дело в производство, то содержать Мамедова в заключении нет никакой необходимости. Он известный человек, дорожащий своей репутацией, и никуда скрываться не собирается. Но, к сожалению, наши оба ходатайства – о прекращении уголовного дела и изменении меры пресечения на домашний арест - не были удовлетворены», - сказал адвокат.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что дело Мамедова принято в производство и слушания по существу назначены на 18 мая.

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев. Связаться с полномочными представителями компаний "Veysəloğlu", "Azərlotereya" и "Azərsun" не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты ряда СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:19, 5 мая 2026
Боец из Астраханской области убит на Украине
08:21, 5 мая 2026
Возобновлено транспортное сообщение с горным селом Дагестана
22:41, 4 мая 2026
Чиновник со Ставрополья заподозрен в махинациях с ликвидацией свалок
21:58, 4 мая 2026
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
20:10, 4 мая 2026
Соратник Карапетяна Артур Аванесян прекратил голодовку
17:41, 4 мая 2026
Повреждение могил участников СВО на Кубани привело к уголовному делу
Все события дня
Новости
Разрушенный мемориал к 100-летию геноцида армян 1915 года. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:27, 5 мая 2026
Активисты заявили о разрушении мемориала жертвам геноцида армян в Карабахе
Рамиль Бабаев. Фото Turan https://turan.az/ru/politika/zashhita-xodataistvovala-o-perevode-ramilia-babaeva-pod-domasnii-arest-778547
01:31, 5 мая 2026
Голодовка обвиняемого по делу Toplum TV стала причиной переноса судебного заседания
Флаги Азербайджана и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:14, 4 мая 2026
Аналитики оценили последствия для Баку разрыва отношений с Европарламентом
Севиндж Вагифгызы. Фото: https://www.meydan.tv/
16:46, 4 мая 2026
Журналистская коалиция назвала приоритетом борьбу за освобождение Вагифгызы
Акция в Ереване. 4 мая 2026 года. Стоп-кадр видео News.am https://news.am/ru/video/1032318
09:56, 4 мая 2026
Участники акции в Ереване потребовали внимания Евросоюза к проблемам карабахцев
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
14:35, 4 мая 2026
Ветер с Апшерона
Европарламент помог Кремлю выступив против Азербайджана
Фото
09:47, 26 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Причина фотографии
Фото
09:09, 20 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Теперь преследуется и жена Азера Гасымлы. Остались ненаказанными трое детей
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Очистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов. 5 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15940
05 мая 2026, 11:14
Отчет о вывозе нефтепродуктов с побережья в Туапсе вызвал вопросы к властям

Сергей Дудченко и Николай Мурнев в суде. Скриншот публикации в Telegram-канале группы поддержки.
04 мая 2026, 22:58
Оглашен приговор политзаключенным Мурневу и Дудченко

Пляж в Благовещенской. Фото: https://t.me/MoreOz/122955?single
04 мая 2026, 18:10
Пляж в Благовещенской готовят к открытию без засыпки привозным песком

Тляратинский район. Фото: Shikhsaidova1 https://ru.wikipedia.org/
04 мая 2026, 10:55
Дорога к одному селу остается перекрытой в Дагестане

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше