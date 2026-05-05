Главред Hürriyet в суде отверг обвинения в вымогательстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главный редактор газеты Hürriyet Вугар Мамедов пояснил суду в Баку, что обвинен в вымогательстве у компаний, которые несколько лет назад были рекламодателями издания. Юрлица неправомерно признаны потерпевшими, указал адвокат, но суд отказался закрыть уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", в апреле было завершено предварительное следствие по делу главного редактора газеты Hurriyyet, сайта Hurriyyet.az и проекта Hurriyyet TV Вугара Мамедова. Коллеги журналиста заявили о фальсификации обвинения и призвали генпрокурора взять дело на личный контроль.

29 октября 2025 года Служба госбезопасности Азербайджана провела обыски в редакциях газеты Hürriyet, одноименного сайта Hurriyyet.az и Hurriyyet TV. Вугар Мамедов был задержан и заключен под стражу. По итогам следствия он обвинен по статьям 182.2.2 и 182.2.4 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное повторно и с целью завладения имуществом в крупном размере). Потерпевшей стороной признана группа компаний Veysəloğlu, владеющая сетью супермаркетов и кондитерскими предприятиями. По версии следствия, Мамедов угрозами принуждал переводить ежемесячно на счёт газеты 200 манатов (около 120 долларов). Сам Мамедов утверждает, что деньги перечислялись на основе договора о рекламе.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 4 мая состоялось подготовительное заседание по делу Вугара Мамедова, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник редакции газеты Hurriyyet.

По его словам, Мамедов в суде назвал обвинения «ложными», а дело «заказным» и рассказал, что первоначально его хотели связать с делом бывшего главы администрации президента Рамиза Мехтиева.

Рамиз Мехтиев обвинен в государственной измене и находится под домашним арестом. Коллектив Hurriyyet отрицал утверждения, что Вугар Мамедов связан с Мехтиевым. "Эти соображения полностью предвзяты. Хотя бы потому, что Вугара Мамедова несколько месяцев назад некоторые государственные органы предупреждали о его аресте, если он не прекратит свою деятельность", - заявляло издание Hurriyyet.

"Однако, как отметил Вугар Мамедов, не сумев найти хоть какую-либо связь между ним и Мехтиевым, ему выдвинули другие ложные обвинения. Вугар Мамедов также указал, что в то время, как Мехтиев на свободе, он необоснованно заключен под стражу", - сказал представитель редакции.

Адвокат Мамедова Агиль Лаидж ходатайствовал о прекращении уголовного дела или хотя бы переводе обвиняемого под домашний арест до завершения судебного процесса. Однако ходатайства не были удовлетворены, и дело принято в производство, сказал представитель Hurriyyet.

С этими компаниями у редакции были договоры о рекламе несколько лет назад

По его словам, потерпевшими признаны компании "Veysəloğlu", "Azərlotereya" (занимается организацией лотерей) и "Azərsun" (крупный холдинг по производству пищевых продуктов). Утверждается, что Мамедов у них вымогал деньги, однако он категорически отвергает эти утверждения.

«Вугар Мамедов сказал в суде, что с этими компаниями у редакции были коммерческие связи, в частности, договоры о рекламе, несколько лет назад, и если бы у них были претензии, то они тогда выдвинули бы их, пожаловались бы в правоохранительные органы. Однако этого не было. Просто сейчас под давлением они вынуждены оговорить Мамедова», - рассказал представитель редакции.

Адвокат раскритиковал позицию следствия

Адвокат Агиль Лаидж указал на неправомерность уголовного преследования его подзащитного.

В делах о вымогательстве путем угроз потерпевшими не могут быть какие-либо компании

«Открытие уголовного дела по данным статьям против физического лица на основе жалоб юридических лиц неправомерно. В делах о вымогательстве путем угроз потерпевшими не могут быть какие-либо компании. Событие преступления в этих делах может быть, если вымогательству подверглись отдельный человек или люди, но никак не компании – юридические лица. С другой стороны, если суд все же принимает дело в производство, то содержать Мамедова в заключении нет никакой необходимости. Он известный человек, дорожащий своей репутацией, и никуда скрываться не собирается. Но, к сожалению, наши оба ходатайства – о прекращении уголовного дела и изменении меры пресечения на домашний арест - не были удовлетворены», - сказал адвокат.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что дело Мамедова принято в производство и слушания по существу назначены на 18 мая.

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев. Связаться с полномочными представителями компаний "Veysəloğlu", "Azərlotereya" и "Azərsun" не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты ряда СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.