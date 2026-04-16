Коллектив Hurriyyet назвал сфальсифицированным обвинение против главного редактора Мамедова

В Азербайджане завершилось предварительное следствие в отношении главного редактора газеты Hurriyyet, сайта Hurriyyet.az и проекта Hurriyyet TV Вугара Мамедова. Коллеги Мамедова призвали генерального прокурора взять дело под личный контроль ввиду фальсификации обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября 2025 года Служба госбезопасности Азербайджана провела обыски в редакциях газеты Hürriyet, одноименного сайта Hurriyyet.az и Hurriyyet TV. Был задержан главный редактор газеты Вугар Мамедов, племянник председателя Демократической партии Азербайджана Сардара Джалалоглу. Сабаильский районный суд Баку 31 октября избрал Вугару Мамедову меру пресечения по обвинению в вымогательстве путем угроз. По решению суда Мамедов отправлен под арест на три месяца и 13 дней. Коллектив Hürriyyet считает решение суда "заказным и абсолютно необоснованным".

Предварительное следствие по делу Вугара Мамедова завершено, и после утверждение обвинительного акта прокурором оно поступит на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в редакции газеты Hurriyyet.

По итогам следствия, Мамедов обвиняется по статьям 182.2.2 и 182.2.4 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное повторно и с целью завладения имуществом в крупном размере) УК Азербайджана, отметил представитель редакции. По его словам, потерпевшей стороной признана группа компаний Veysəloğlu, владеющая крупной сетью супермаркетов Araz и Oba, а также кондитерскими предприятиями. В частности, главного редактора обвиняют в том, что он, угрожая, принуждал эту группу компаний переводить ежемесячно на счёт газеты Hurriyyet 200 манатов (около 120 долларов).

Однако Вугар Мамедов отвергает обвинения и заявляет, что деньги перечислялись на основе договора на рекламу.

В свою очередь, генеральный директор газеты Hurriyyet Джасур Мамедов, брат арестованного, обратился от имени коллектива редакции к генеральному прокурору Азербайджана Кямрану Алиеву с просьбой взять дело под личный контроль.

"Единственным доказательством, имеющимся у следственного органа, является утверждение о том, что якобы Вугар Мамедов, шантажируя компанию Veysəloğlu, добился ежемесячного перечисления на счет газеты Hurriyyet суммы в размере ровно 200 манатов. Однако речь идет об официальном рекламном договоре, заключенном по обращению указанной компании, в рамках которого на нашем сайте ежемесячно публиковалось не менее четырех-пяти материалов о ней. Более того, Veysəloğlu заключала подобные договоры не только с Hurriyyet, но и с большинством газет и сайтов, издающихся в стране. Сам этот факт показывает, что обвинение является сфабрикованным", - сказал Дж.Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Поэтому редакция просит генпрокурора взять уголовной дело "под личный контроль и обеспечить объективное расследование обвинительного акта, представленного Службой госбезопасности".

"Уверяем вас, что справедливый подход Генеральной прокуратуры к этому вопросу выявит, что Вугар Мамедов был арестован по политическому заказу", - говорится в обращении редакции к генеральному прокурору.

Попытки получить комментарии в группе компаний Veysəloğlu не увенчались успехом.

Ранее коллектив Hurriyyet отрицал утверждения, что Вугар Мамедов связан с бывшим главой администрации президента Рамизом Мехтиевым. "Мы категорически возражаем против того, что некоторые издания связывают задержание Мамедова с делом Рамиза Мехтиева, и заявляем, что эти соображения полностью предвзяты. Хотя бы потому, что Вугара Мамедова несколько месяцев назад некоторые государственные органы предупреждали о его аресте, если он не прекратит свою деятельность", отмечало издание Hurriyyet.

Бывший президент Национальной академии наук Азербайджана Рамиз Мехтиев был обвинен в государственной измене. Суд избрал меру пресечения в его отношении в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.

Мамедов и ранее подвергался арестам. 24 июля 2023 года он и полковник в отставке Эльнур Мамедов были приговорены к месяцу административного ареста за распространение запрещенной информации. Ранее, в 2005 году, Вугар Мамедов был приговорен судом к 2 годам заключения условно за публикацию в газете незаконного футбольного тотализатора.