Главная   /   Лента новостей
22:29, 14 октября 2025

Рамиз Мехтиев обвинен в Азербайджане в государственной измене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в отношении бывшего Президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Как писал "Кавказский узел", в середине февраля 2022 года Президент Национальной академии наук Азербайджана, 82-летний Рамиз Мехтиев подал в отставку. Аналитики полагали, что четверть века возглавлявший администрацию президента Азербайджана один из бывших коммунистических лидеров страны Мехтиев был принужден к отставке с целью окончательного лишения его влияния в государстве. Отставка Мехтиева состоялась на фоне его критики со стороны руководителей академических институтов.

Должность главы президентской администрации Рамиз Мехтиев оставил в 23 октября 2019 года, в возрасте 81 года. Президент наградил его высшей наградой страны – орденом Гейдара Алиева, а также ввел в состав Совета безопасности Азербайджана. В тот же день Рамиз Мехтиев был избран президентом Академии наук Азербайджана. Долгие годы Мехтиев негласно считался вторым человеком в государстве.

Сабаильский районный суд города Баку принял решение по уголовному делу в отношении Мехтиева Рамиза Анвар оглу. Суд, удовлетворив ходатайство о привлечении Рамиза Мехтиева к уголовной ответственности за особо тяжкие уголовные преступления, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца, передает издание APA.

Он обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, сообщает агентство Report.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в середине августа 2020 года на свадьбу внучки Рамиза Мехтиева, которая прошла на его вилле в дачном поселке Новханы, были приглашены десятки людей. 22 августа суд назначил по 15 суток ареста организаторам торжества - бывшему депутату Ильхаму Алиеву и его свату Ровшану Мустафаеву, которые сыграли свадьбу детей вопреки карантину.

Автор: Кавказский узел

