Продлен срок ареста Намизада Сафарова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил еще на три месяца срок ареста азербайджанского юриста и правозащитника Намизада Сафарова. Защита Сафарова намерена обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", юрист и правозащитник, бывший адвокат Намизад Сафаров, известный своей активной гражданской позицией был задержан в Азербайджане 9 декабря. Провластные медиа назвали Сафарова подозреваемым в мошенничестве. Созданный в 2024 году азербайджанскими политэмигрантами за рубежом "Народный парламент Азербайджана", членом которого Сафаров стал, осудил его задержание и назвал дело против него политическим преследованием. 11 декабря суд отправил его в СИЗО на четыре месяца.

Намизад Сафаров известен активной гражданской позицией, общественной и правозащитной деятельностью. Он работал адвокатом с начала 1990-х годов, однако в 2005 году был исключен из Коллегии адвокатов. Сам Сафаров связывал это решение его критикой руководства этой структуры.

Хатаинский районный суд Баку рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения Сафарова. Срок меры пресечения Сафарову продлен, он останется под арестом еще на три месяца, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла” в суде.

Сафаров отвергает предъявленные ему обвинения, а следствие не представило первичных достоверных доказательств вины юриста, в свою очередь сказал корреспонденту “Кавказского узла” его адвокат.

“С другой стороны, если следствию нужно время для “сбора доказательств”, то они могут заняться этим и без содержания Намизада Сафарова под стражей. Он юрист с многолетним стажем работы следователя, адвоката, правозащитника, хорошо знает законы и не станет уклоняться от следствия. Однако доводы защиты не возымели действия, суд отказался менять меру пресечения на домашний арест и оставил Сафарова под стражей еще на три месяца, до середины июля под стражей”, - сказал защитник.

Сафарову предъявлено обвинение по статье о мошенничестве с причинением ущерба в крупном размере (статья 178.3.2 УК Азербайджана). По данным провластного агентства АПА, Сафарову инкриминируется «присвоение 53 тысяч манатов» (31 тысяча долларов США). В частности, агентство ссылаясь на следственные материалы, утверждает, что Сафаров, “представившийся адвокатом” обещал восстановить в должности уволенному с работы гражданина, но не сделал этого, и тот подал жалобу в полицию.

Адвокат добавил, что решение суда о продлении ареста Сафарову будет обжаловано в апелляционной инстанции. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Представители азербайджанской оппозиции ранее выразили сомнения в обоснованности обвинений против Сафарова, а азербайджанские правозащитники признали его политзаключенным. Глава Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли заявил, что Сафаров много лет защищал права простых граждан и известен своей честностью, поэтому обвинение в присвоении денег считает абсурдным. По его мнению, арест связан с гражданской и критической позицией юриста и может быть политически мотивированным, как и дела других активистов.

Еще один активист, пожелавший остаться анонимным, также назвал обвинения неправдоподобными. Он подчеркнул, что Сафаров был одним из немногих остающихся в стране критиков власти, и отметил, что выбор ареста вместо более мягкой меры пресечения для пожилого юриста выглядит как проявление предвзятости.

