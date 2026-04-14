×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:59, 14 апреля 2026

Продлен срок ареста Намизада Сафарова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил еще на три месяца срок ареста азербайджанского юриста и правозащитника Намизада Сафарова. Защита Сафарова намерена обжаловать это решение.  

Как писал "Кавказский узел", юрист и правозащитник, бывший адвокат Намизад Сафаров, известный своей активной гражданской позицией был задержан в Азербайджане 9 декабря. Провластные медиа назвали Сафарова подозреваемым в мошенничестве. Созданный в 2024 году азербайджанскими политэмигрантами за рубежом "Народный парламент Азербайджана", членом которого Сафаров стал, осудил его задержание и назвал дело против него политическим преследованием. 11 декабря суд отправил его в СИЗО на четыре месяца

Намизад Сафаров известен активной гражданской позицией, общественной и правозащитной деятельностью. Он работал адвокатом с начала 1990-х годов, однако в 2005 году был исключен из Коллегии адвокатов. Сам Сафаров связывал это решение его критикой руководства этой структуры.  

Хатаинский районный суд Баку рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения Сафарова. Срок меры пресечения Сафарову продлен, он останется под арестом еще на три месяца, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла” в суде.

Сафаров отвергает предъявленные ему обвинения, а следствие не представило первичных достоверных доказательств вины юриста, в свою очередь сказал корреспонденту “Кавказского узла” его адвокат. 

 “С другой стороны, если следствию нужно время для “сбора доказательств”, то они могут заняться этим и без содержания Намизада Сафарова под стражей. Он юрист с многолетним стажем работы следователя, адвоката, правозащитника, хорошо знает законы и не станет уклоняться от следствия. Однако доводы защиты не возымели действия, суд отказался менять меру пресечения на домашний арест и оставил Сафарова под стражей еще на три месяца, до середины июля под стражей”, - сказал защитник.

Сафарову предъявлено обвинение по статье о мошенничестве с причинением ущерба в крупном размере (статья  178.3.2 УК Азербайджана). По данным провластного агентства АПА, Сафарову инкриминируется «присвоение 53 тысяч манатов» (31 тысяча долларов США). В частности, агентство ссылаясь на следственные материалы, утверждает, что Сафаров, “представившийся адвокатом” обещал восстановить в должности уволенному с работы гражданина, но не сделал этого, и тот подал жалобу в полицию. 

Адвокат добавил, что решение суда о продлении ареста Сафарову будет обжаловано в апелляционной инстанции. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Представители азербайджанской оппозиции ранее выразили сомнения в обоснованности обвинений против Сафарова, а азербайджанские правозащитники признали его политзаключенным. Глава Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли заявил, что Сафаров много лет защищал права простых граждан и известен своей честностью, поэтому обвинение в присвоении денег считает абсурдным. По его мнению, арест связан с гражданской и критической позицией юриста и может быть политически мотивированным, как и дела других активистов.

Еще один активист, пожелавший остаться анонимным, также назвал обвинения неправдоподобными. Он подчеркнул, что Сафаров был одним из немногих остающихся в стране критиков власти, и отметил, что выбор ареста вместо более мягкой меры пресечения для пожилого юриста выглядит как проявление предвзятости.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Все события дня
Справочник
Последние записи в блогах
Фото
Фото
Фото
Все блоги
Аналитика
Темы дня
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше