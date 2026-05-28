Осужденная по делу Abzas Media журналистка пожаловалась на отсутствие медицинской помощи
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Находящаяся в заключении журналистка Наргиз Абсаламова пожаловалась на отказ в предоставлении эффективной медицинской помощи.
В июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - к восьми, а Мохаммед Кекалов - к семи. 6 марта Мехрализаде, а 13 марта Ульви Гасанли на заседаниях по рассмотрению кассационной жалобы заявили о своей невиновности и потребовали отменить приговор. 3 апреля апелляционный суд оставил в силе приговор всем осужденным по делу.
В апреле специальные докладчики ООН выразили серьёзную обеспокоенность условиями содержания и судебным преследованием трёх журналисток Abzas Media в Азербайджане, в том числе Абсаламовой.
Наргиз Абсаламова страдает гайморитом и еще до ареста лечилась от этой болезни, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” мать журналистки. По ее словам, в тюремном заключении болезнь усугубилась.
“Наргиз мучают одышка, сильные головные боли. Наргиз еще 4 месяца назад обратилась к руководству Ленкоранского пенитенциарного комплекса с просьбой проведения ей общей медицинской проверки магнитно-резонансной томографии. Однако до сих пор, это не было обеспечено”, - отметила Севда Абсаламова.
Адвокат журналистки Бахруз Байрамов подтвердил корреспонденту “Кавказского узла”, что неоднократно обращался к руководству пенитенциарного учреждения для обеспечения обследования Абсаламовой и оказания ей эффективной медицинской помощи, однако его усилия оказались безрезультатными.
Отказ в медицинской помощи журналистке осудили ее коллеги. “Руководство Ленкоранского пенитенциарного комплекса до сих пор не обеспечивает ей проведение МРТ. У этой молодой девушки уже отняли восемь лет жизни. Зачем теперь превращать в испытание ещё и её здоровье?”, - написала на своей странице в Facebook* руководитель редакции Abzas Media в изгнании Гюнель Сафарова.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
источник: корреспондент "Кавказского узла"