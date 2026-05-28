×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:45, 28 мая 2026

Осужденная по делу Abzas Media журналистка пожаловалась на отсутствие медицинской помощи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Находящаяся в заключении журналистка Наргиз Абсаламова пожаловалась на отказ в предоставлении эффективной медицинской помощи.

В июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - к восьми, а Мохаммед Кекалов - к семи. 6 марта Мехрализаде, а 13 марта Ульви Гасанли на заседаниях по рассмотрению кассационной жалобы заявили о своей невиновности и потребовали отменить приговор. 3 апреля апелляционный суд оставил в силе приговор всем осужденным по делу.

В апреле специальные докладчики ООН выразили серьёзную обеспокоенность условиями содержания и судебным преследованием трёх журналисток Abzas Media в Азербайджане, в том числе Абсаламовой.

Наргиз Абсаламова страдает гайморитом и еще до ареста лечилась от этой болезни, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” мать журналистки. По ее словам, в тюремном заключении болезнь усугубилась.

“Наргиз мучают одышка, сильные головные боли. Наргиз еще 4 месяца назад обратилась к руководству Ленкоранского пенитенциарного комплекса с просьбой проведения ей общей медицинской проверки магнитно-резонансной томографии. Однако до сих пор, это не было обеспечено”, - отметила Севда Абсаламова.

Адвокат журналистки Бахруз Байрамов подтвердил корреспонденту “Кавказского узла”, что неоднократно обращался к руководству пенитенциарного учреждения для обеспечения обследования Абсаламовой и оказания ей эффективной медицинской помощи, однако его усилия оказались безрезультатными.

Отказ в медицинской помощи журналистке осудили ее коллеги. “Руководство Ленкоранского пенитенциарного комплекса до сих пор не обеспечивает ей проведение МРТ. У этой молодой девушки уже отняли восемь лет жизни. Зачем теперь превращать в испытание ещё и её здоровье?”, - написала на своей странице в Facebook* руководитель редакции Abzas Media в изгнании Гюнель Сафарова.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
05:47, 28 мая 2026
Краснодарец осужден за попытку перейти линию фронта
01:52, 28 мая 2026
Фигурант дела Шпака лишился многомиллионных активов
22:17, 27 мая 2026
Житель Ростова-на-Дону приговорен к длительному сроку по делу о госизмене
20:44, 27 мая 2026
Четверо дагестанцев осуждены на длительные сроки по делу о тюремном джамаате
19:50, 27 мая 2026
Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
17:54, 27 мая 2026
Жительница Апшеронска осуждена за финансирование нежелательной организации
Все события дня
Новости
16:30, 27 мая 2026
Жители Азербайджана празднуют Курбан-байрама на фоне повышения цен на мясо 
Переезд бывших вынужденных переселенцев в Ходжалинский район. 26 мая 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/pereselivshimsya-v-hodzhaly-9-semyam-vrucheny-klyuchi-ot-kvartir
08:12, 27 мая 2026
Девять азербайджанских семей вернулись в бывшую зону карабахского конфликта
Европейский суд по правам человека. Фото: https://bigenc.ru/
20:43, 26 мая 2026
ЕСПЧ назначил компенсацию азербайджанскому активисту Абдулу Абилову
Марко Рубио и Арарат Мирзоян в Ереване. 26 мая 2026 года. Фото: пресс-служба МИД Армении https://www.mfa.am/hy/photo-gallery/
18:46, 26 мая 2026
Армения и США подписали устав о стратегическом партнерстве
Тофиг Ягублу. Фото: https://1news.az/news/20250520062607263-Tofik-YAgublu-prigovoren-k-9-godam-lisheniya-svobody
14:08, 26 мая 2026
Ягублу добился медобследования в частной клинике
Персоналии
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
19:13, 27 мая 2026
Кутаев Руслан*
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
14:08, 26 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:00, 25 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
08:51, 8 мая 2026
Ветер с Апшерона
Жены общественных активистов заменяют осужденных мужей
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Заседание парламента Армении. Информация с электронного табло: 3 - явка, 104 - неявка, 54 - кворум. Коллаж "Кавказского узла" Скриншот видео https://news.am/ru/video/1038688
27 мая 2026, 11:04
Больше сотни армянских парламентариев второй день подряд проигнорировали заседание

Хасавюртовский горсуд. Фото: РИА Дагестан http://www.riadagestan.ru/
26 мая 2026, 22:40
Полицейские избежали наказания за фальсификацию дела Юлдуз Курашовой

Европейский суд по правам человека. Фото: https://bigenc.ru/
26 мая 2026, 20:43
ЕСПЧ назначил компенсацию азербайджанскому активисту Абдулу Абилову

Бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
26 мая 2026, 13:10
Осужденный вице-губернатор Кубани пропал в зоне СВО

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше