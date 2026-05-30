Комитет ПАСЕ предложил усилить контроль за соблюдением Азербайджаном обязательств по правам человека

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комитет по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы призвал власти Азербайджана освободить всех политзаключенных, прекратить преследование журналистов, оппозиционеров и правозащитников и выразил обеспокоенность невыполнением Азербайджаном решений Европейского суда по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана в ответ на нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных. В документе говорится и о нарушении прав человека в Лачинском коридоре, и о том, что ПАСЕ "осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года", которая привела к исходу армянского населения из Нагорного Карабаха. Азербайджанская делегация покинула заседание ПАСЕ, обвинив структуру в двойных стандартах, а в августе десятки ее депутатов были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане. 6 сентября 2024 года президент страны Ильхам Алиев заявил, что запрет на посещение Азербайджана членами ПАСЕ будет снят, когда полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации. В 2025 году Азербайджан не отправил делегацию в ПАСЕ , но в конце сентября страну посетила делегация Комитета Совета Европы против пыток, которой за полтора года до этого было отказано в доступе в Азербайджан.

Комитет по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ на заседании в Таллине выразил глубокую обеспокоенность систематической практикой «заглушения критических голосов в Азербайджане», в том числе посредством ограничительных законодательных мер, в частности законами о медиа, о политических партиях и о неправительственных организациях. Действие этих законов привело к «подавлению независимой журналистики, подлинной политической оппозиции, гражданского пространства и свободы выражения мнений», говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПАСЕ 29 мая.

Комитет осудил продолжающееся содержание под стражей и уголовное преследование Анара Мамедли - правозащитника, наблюдателя за выборами и лауреата Премии Вацлава Гавела в области прав человека 2014 года.

Парламентская структура осудила также репрессии в отношении журналистов и сотрудников независимых СМИ, блогеров, продемократических активистов, представителей оппозиции и правозащитников, многие из которых остаются в заключении.

В этой связи комитет выразил обеспокоенность значительным ростом числа зафиксированных правозащитниками политических заключенных — 328 человек по состоянию на май 2026 года, а также большим количеством ключевых решений Европейского суда по правам человека, которые Азербайджан до сих пор не выполнил.

Одобрив доклад Кристофа Лакруа (Бельгия, группа социалистов, демократов и зелёных, он докладчик по теме : по теме «Угрозы жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане»), комитет призвал Азербайджан «соблюдать свои международные обязательства в соответствии с Уставом Совета Европы, Европейской конвенцией о правах человека и другими международными договорами в области прав человека».

Парламентарии призвали азербайджанские власти прекратить угрозы и уголовное преследование лиц, ставших объектом преследования из-за своей журналистской деятельности, публикаций о коррупции, продемократической позиции или защиты прав человека, а также обеспечить немедленное освобождение арестованных. Кроме того, они потребовали освободить всех лиц, признанных политическими заключенными, в соответствии с определением, содержащимся в Резолюции ПАСЕ 1900, принятой в октябре 2021 года.

3 октября 2012 года ПАСЕ приняла резолюцию относительно понятия "политзаключенный". В ней определены пять критериев понятия "политзаключенный": a) если задержание было осуществлено напрямую в нарушение одной из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; b) если решение о содержании под стражей было вынесено по чисто политическим причинам без связи с любым уголовным преступлением; c) если по политическим мотивам продолжительность содержания под стражей или его условия явно не пропорциональны преступлению; d) если по политическим мотивам человек задержан на дискриминационной основе по сравнению с другими лицами; e) если задержание является результатом разбирательств, которые были явно несправедливыми, и это, как представляется, связано с политическими мотивами властей.

Согласно одобренному комитетом ПАСЕ докладу, Азербайджан должен возобновить участие в процессе Комитета министров по контролю за исполнением решений Европейского суда по правам человека и выполнить все решения суда, которые всё ещё остаются неисполненными.

Кроме того, комитет считает, что азербайджанские власти не должны использовать свое решение не направлять парламентскую делегацию в Парламентскую ассамблею как предлог для невыполнения своих обязательств и обязательств, вытекающих из членства в Совете Европы и участия в его международных договорах.

Наконец, комитет предложил Генеральному секретарю Совета Европы воспользоваться полномочиями, предоставленными ему статьей 52 Европейской конвенции о правах человека, «чтобы получить от азербайджанских властей разъяснения относительно того, каким образом внутреннее законодательство страны обеспечивает эффективное выполнение Конвенции».

Доклад будет обсуждаться на июньской пленарной сессии (22–26 июня) ПАСЕ.

В преддверии зимней сессии 2026 г. Парламентской ассамблеи Совета Европы правозащитная кампания "Конец репрессиям в Азербайджане" призвала структуры Совета Европы запустить в отношении Баку "процедуру совместного реагирования", указав, что Азербайджан не соблюдает свои обязательства перед организацией в области прав человека.

По словам бакинского эксперта, Комитет ПАСЕ избрал более мягкую форму воздействия на Баку, чем “процедуру совместного реагирования”.

“Процедура совместного реагирования (Joint Complementary Procedure) — это отдельный политический механизм Совета Европы, введенный в 2019 году. Он позволяет трем уставным органам организации — Комитету министров, ПАСЕ и Генеральному секретарю — совместно реагировать на случаи, когда государство-член серьезно нарушает свои обязательства перед Советом Европы. Эта процедура в финале может привести к рассмотрению вопроса о приостановлении прав государства-члена или даже о прекращении его членства. Задействование же статьи 52 Европейской конвенции по правам человека всего лишь дает генеральному секретарю Совет Европы право запрашивать у государства разъяснения о том, каким образом его внутреннее законодательство обеспечивает выполнение положений Конвенции. Это больше информационно-контрольный механизм. Применении статьи 52 может привести к долгой ни к чему не обязывающей правительство Азербайджана переписке с секретариатом Совета Европы. С другой стороны, бюрократический аппарат Совета Европы отнюдь не настроен к конфронтации с Баку, понимая, что это может привести к усугублению конфликта между Азербайджаном и Советом Европы и выходом страны из организации. Совет Европы уже покинула Россия, Азербайджан и Грузия отказываются от сотрудничества с ПАСЕ. Если и Азербайджан выйдет из этой организации, его примеру могут последовать и некоторые другие страны, к примеру та же Грузия, и тогда, организация станет вовсе не нужной ”, - сказал юрист, не пожелавший быть названным.

Власти Азербайджана пока не отреагировали на сообщение Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека.