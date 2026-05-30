×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:00, 30 мая 2026

Комитет ПАСЕ предложил усилить контроль за соблюдением Азербайджаном обязательств по правам человека

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комитет по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы призвал власти Азербайджана освободить всех политзаключенных,  прекратить преследование журналистов, оппозиционеров и правозащитников и выразил обеспокоенность невыполнением Азербайджаном решений Европейского суда по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана в ответ на нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных. В документе говорится и о нарушении прав человека в Лачинском коридоре, и о том, что ПАСЕ "осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года", которая привела к исходу армянского населения из Нагорного Карабаха. Азербайджанская делегация покинула заседание ПАСЕ, обвинив структуру в двойных стандартах, а в августе десятки ее депутатов были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане. 6 сентября 2024 года президент страны Ильхам Алиев заявил, что запрет на посещение Азербайджана членами ПАСЕ будет снят, когда полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации. В 2025 году Азербайджан не отправил делегацию в ПАСЕ , но в конце сентября страну посетила делегация Комитета Совета Европы против пыток, которой за полтора года до этого было отказано в доступе в Азербайджан. 

Комитет по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ на заседании в Таллине выразил глубокую обеспокоенность систематической практикой «заглушения критических голосов в Азербайджане», в том числе посредством ограничительных законодательных мер, в частности законами о медиа, о политических партиях и о неправительственных организациях. Действие этих законов привело к «подавлению независимой журналистики, подлинной политической оппозиции, гражданского пространства и свободы выражения мнений», говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПАСЕ 29 мая. 

Комитет осудил продолжающееся содержание под стражей и уголовное преследование Анара Мамедли - правозащитника, наблюдателя за выборами и лауреата Премии Вацлава Гавела в области прав человека 2014 года. 

Парламентская структура осудила также репрессии в отношении журналистов и сотрудников независимых СМИ, блогеров, продемократических активистов, представителей оппозиции и правозащитников, многие из которых остаются в заключении.

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для
16:23 14.05.2026
Верующие после обострения ситуации в Иране пополнили список политзаключенных в Азербайджане
Азербайджанский правозащитный союз опубликовал новый список политзаключенных, включив в него 328 человек, которых организация считает политзаключёнными. После январского обновления списка часть политзаключённых была освобождена по амнистии, однако продолжились новые аресты, в том числе среди верующих. 

В этой связи комитет выразил обеспокоенность значительным ростом числа зафиксированных правозащитниками политических заключенных — 328 человек по состоянию на май 2026 года, а также большим количеством ключевых решений Европейского суда по правам человека, которые Азербайджан до сих пор не выполнил.

Одобрив доклад Кристофа Лакруа (Бельгия, группа социалистов, демократов и зелёных, он докладчик по теме : по теме «Угрозы жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане»), комитет призвал Азербайджан «соблюдать свои международные обязательства в соответствии с Уставом Совета Европы, Европейской конвенцией о правах человека и другими международными договорами в области прав человека».

Парламентарии призвали азербайджанские власти прекратить угрозы и уголовное преследование лиц, ставших объектом преследования из-за своей журналистской деятельности, публикаций о коррупции, продемократической позиции или защиты прав человека, а также обеспечить немедленное освобождение арестованных. Кроме того, они потребовали освободить всех лиц, признанных политическими заключенными, в соответствии с определением, содержащимся в Резолюции ПАСЕ 1900, принятой в октябре 2021 года.

3 октября 2012 года ПАСЕ приняла резолюцию относительно понятия "политзаключенный". В ней определены пять критериев понятия "политзаключенный": a) если задержание было осуществлено напрямую в нарушение одной из основных гарантий, изложенных в Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней; b) если решение о содержании под стражей было вынесено по чисто политическим причинам без связи с любым уголовным преступлением; c) если по политическим мотивам продолжительность содержания под стражей или его условия явно не пропорциональны преступлению; d) если по политическим мотивам человек задержан на дискриминационной основе по сравнению с другими лицами; e) если задержание является результатом разбирательств, которые были явно несправедливыми, и это, как представляется, связано с политическими мотивами властей.

Согласно одобренному комитетом ПАСЕ докладу, Азербайджан должен возобновить участие в процессе Комитета министров по контролю за исполнением решений Европейского суда по правам человека и выполнить все решения суда, которые всё ещё остаются неисполненными.

Кроме того, комитет считает, что азербайджанские власти не должны использовать свое решение не направлять парламентскую делегацию в Парламентскую ассамблею как предлог для невыполнения своих обязательств и обязательств, вытекающих из членства в Совете Европы и участия в его международных договорах.

Наконец, комитет предложил Генеральному секретарю Совета Европы воспользоваться полномочиями, предоставленными ему статьей 52 Европейской конвенции о правах человека, «чтобы получить от азербайджанских властей разъяснения относительно того, каким образом внутреннее законодательство страны обеспечивает эффективное выполнение Конвенции».

Доклад будет обсуждаться на июньской пленарной сессии (22–26 июня) ПАСЕ.

В преддверии зимней сессии 2026 г. Парламентской ассамблеи Совета Европы правозащитная кампания "Конец репрессиям в Азербайджане" призвала структуры Совета Европы запустить в отношении Баку "процедуру совместного реагирования", указав, что Азербайджан не соблюдает свои обязательства перед организацией в области прав человека. 

По словам бакинского эксперта, Комитет ПАСЕ избрал более мягкую форму воздействия на Баку, чем “процедуру совместного реагирования”.

“Процедура совместного реагирования (Joint Complementary Procedure) — это отдельный политический механизм Совета Европы, введенный в 2019 году. Он позволяет трем уставным органам организации — Комитету министров, ПАСЕ и Генеральному секретарю — совместно реагировать на случаи, когда государство-член серьезно нарушает свои обязательства перед Советом Европы. Эта процедура в финале может привести к рассмотрению вопроса о приостановлении прав государства-члена или даже о прекращении его членства. Задействование же статьи 52 Европейской конвенции по правам человека всего лишь дает генеральному секретарю Совет Европы право запрашивать у государства разъяснения о том, каким образом его внутреннее законодательство обеспечивает выполнение положений Конвенции. Это больше информационно-контрольный механизм. Применении статьи 52 может привести к долгой ни к чему не обязывающей правительство Азербайджана переписке с секретариатом Совета Европы. С другой стороны, бюрократический аппарат Совета Европы отнюдь не настроен к конфронтации с Баку, понимая, что это может привести к усугублению конфликта между Азербайджаном и Советом Европы и выходом страны из организации. Совет Европы уже покинула Россия, Азербайджан и Грузия отказываются от сотрудничества с ПАСЕ. Если и Азербайджан выйдет из этой организации, его примеру могут последовать и некоторые другие страны, к примеру та же Грузия, и тогда, организация станет вовсе не нужной ”, - сказал юрист, не пожелавший быть названным. 

Власти Азербайджана пока не отреагировали на сообщение Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Карьер горнодобывающей компании. Фото: News.am
03:55, 30 мая 2026
Аналитики оценили запасы редкоземельных элементов на Южном Кавказе
Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
21:27, 29 мая 2026
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг
Возвращение семей в Ходжалы. 26 мая 2026 г. Фото: https://azertag.az/ru/xeber/v_xodzhaly_vernulis_eshche_29_zhitelei-4225655
19:47, 29 мая 2026
Пользователи соцсети поспорили о будущем Карабаха и Армении
Наргиз Абсаламова. Фото: https://www.meydan.tv/
07:45, 28 мая 2026
Осужденная по делу Abzas Media журналистка пожаловалась на отсутствие медицинской помощи
16:30, 27 мая 2026
Жители Азербайджана празднуют Курбан-байрама на фоне повышения цен на мясо 
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
08:51, 8 мая 2026
Ветер с Апшерона
Жены общественных активистов заменяют осужденных мужей
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
29 мая 2026, 21:27
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

БПЛА над предприятием. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 09:36
Сотрудник химпредприятия погиб при атаке беспилотников на Волжский

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше