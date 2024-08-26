Азербайджан объявил персонами нон-грата десятки депутатов ПАСЕ

26 августа 2024, 21:42

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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы, отказавшиеся в январе утвердить полномочия делегации страны в организации, объявлены персонами нон-грана, им запрещен въезд в страну, в том числе на климатический саммит COP29, сообщил МИД Азербайджана. Европейский парламентарий Франк Швабе назвал это решение признаком диктатуры.

Как писал "Кавказский узел", 24 января большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана за нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных, а также отказ пригласить делегацию ПАСЕ для оценки предстоящих президентских выборов. В документе говорится и о нарушении прав человека в Лачинском коридоре, и о том, что ПАСЕ "осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года", которая привела к исходу армянского населения Нагорного Карабаха. Азербайджанская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, обвинив структуру в двойных стандартах.

Депутаты, проголосовавшие против азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) объявлены в Азербайджане персонами нон-грата. До восстановления мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ, им не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана, заявил 25 августа глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде,

Член парламента Германии Франк Швабе 23 августа заявил, что Азербайджан не заинтересован в членстве в Совете Европы, обвинил Баку в игнорировании ценностей, пропагандируемых Советом Европы, и в том, что Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не приглашена в страну для наблюдения за выборами в Милли Меджлис, сообщило 24 августа Vesti.Az

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

Гаджизаде назвал высказывания Швабе «предвзятыми» и «лживыми». "Франку Швабе хорошо известно, что единственная причина, по которой представители ПАСЕ не были приглашены для наблюдения за выборами в Милли Меджлис заключается в том, что мандат азербайджанской делегации еще не восстановлен, несмотря на обещания, данные нашей стране на политическом уровне, в том числе немецкими официальными лицами», - приводятся слова официального представителя МИД Азербайджана на сайте ведомства.

Что касается желания Швабе посетить Азербайджан в рамках COP29, то, по словам Гаджизаде, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, были внесены в список персон нон-грата. "До восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана", - подчеркнул Гаджизаде.

Всего за решение, которое вызвало реакцию Азербайджана, проголосовали 76 депутатов, следует из данных ПАСЕ.

Запреты на въезд в демократические страны применяются только к экстремистам и преступникам, совершающим насилие.

Швабе отреагировал на комментарий пресс-секретаря МИД Азербайджаном твитом в социальной сети X. "Запреты на въезд в демократические страны применяются только к экстремистам и преступникам, совершающим насилие. Я предполагаю, что мой запрет на въезд в Азербайджан скорее является признаком безупречной диктатуры», - написал Швабе.

По мнению члена координационного центра Национального совета демократических сил, бывшего члена делегации Азербайджана в ПАСЕ Гюльтекин Гаджибейли, запрет на въезд в страну десятков депутатов ассамблеи является показателем не стремления Баку разорвать отношения с Советом Европы, а скорее желания вернуться в ассамблею.

"Запрет введен не всем депутатам, а именно проголосовавшим против Азербайджана. Баку оставляет двери открытыми и дает понять, что готов «договариваться». Однако власти Азербайджана намерены договариваться на своих условиях. Долгое время в ПАСЕ закрывали глаза на «баловство» азербайджанской делегации, и ее не лишили полномочий даже на фоне скандала «икорной дипломатии». Поэтому жесткое решение о неутверждение полномочий делегации Азербайджана вызвало в Баку гневную реакцию. Однако в условиях неопределенности в мировой политике, когда неизвестно, чем закончится противостояние России и Украины, выборы в США, кризис между Израилем и Ираном власти Азербайджана стремятся все же сохранить сбалансированный курс», - сказала Гаджибейли корреспонденту «Кавказского узла».

17 декабря 2016 года на сайте European Stability Initiative (ESI) было опубликовано расследование "Икорная дипломатия – 2" о практике подкупа азербайджанскими политиками депутатов ПАСЕ с целью принятия выгодных для официального Баку решений. Согласно этому докладу, руководитель фракции Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы Лука Волонте назвал имена многих европейских политиков, которые небескорыстно лоббировали интересы азербайджанских властей. На допросах он подтвердил, что на его счета поступали деньги из Азербайджана, которые, по мнению ESI, пошли на подкуп депутатов из Италии и других стран Европы. Эти депутаты голосовали против резолюций и докладов ПАСЕ, осуждающих нарушения прав человека в Азербайджане, заявила ESI.

По ее мнению, Азербайджан будет использовать возможности стран, с которыми имеет хорошие отношения и отдельных политиков, лоббистов в других странах для того, чтобы полномочия азербайджанской делегации восстановили.

"Однако в любом случае властям придется отступать от жесткой позиции, если они хотят остаться в организации. Ибо, если в стране 300 политзаключенных, фактически устранены свободы медиа, нет минимальных условий для нормальных выборов вернуться в ПАСЕ будет невозможно», - сказала Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла".

Проживающий в Европе политический обозреватель Рауф Миркадыров полагает, что Азербайджан будет искать компромиссы. На его взгляд, из-за запрета на въезд группы депутатов ПАСЕ на Баку серьезного давления не будет.

"Ну, может быть делегация Германии откажется приехать на COP29. Однако в общем я не полагаю, что серьезное давление будет на Азербайджан. Думаю, что на парламентских выборах 1 сентября власти пропустят в Милли Меджлис несколько депутатов и одного из них включат в делегацию в ПАСЕ, проблема будет решена. Стороны как бы сохранят лицо. Европейцы очень толерантны и будут снисходительны к Азербайджану, исходя из того, что большего ожидать от режима в стране не возможно. Они могут сказать: «давайте в этот раз вернем их, а дальше посмотрим, как они будет действовать». Политическая культура в Европе основана на терпении, стремлении избегать радикальных шагов, оставлять всегда двери для диалога открытыми", - сказал Миркадыров корреспонденту "Кавказского узла".

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