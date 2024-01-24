Азербайджан заявил о приостановке сотрудничества с ПАСЕ

24 января 2024, 19:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи совета Европы, обвинив структуру в двойных стандартах.

Как писал "Кавказский узел", большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за ограничение полномочий делегации Азербайджана за нарушение прав человека и рост числа политзаключенных, а также отказ пригласить делегацию ПАСЕ для оценки предстоящих президентских выборов.

Делегация Азербайджана в ПАСЕ демонстративно покинула заседание организации, обвинив организацию в нарушении ее принципов и двойных стандартах. Это стало реакцией отреагировали на обсуждение в ПАСЕ проекта немецких депутатов лишить Баку права участия в работе организации за систематическое нарушение Азербайджаном принятых на себя обязательств.

ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены, заявили депутаты. "Основные принципы ПАСЕ используются определенными предвзятыми группами для продвижения своих узких интересов", - говорится в заявлении, видеозапись которого распространило "Азертадж".

"Мы рассматриваем инициативу по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ как часть этой порочной кампании. Мы также рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане. Предлагаемый отказ ратифицировать полномочия нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Совета Европы в целом, и ответственность за его серьезные и необратимые последствия будет полностью возложена на его инициаторов", - процитировало заявление Report.

Депутаты заявили, что на фоне атмосферы "азербайджанофобии и исламофобии" делегация Азербайджана "принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления".

Проект резолюции ПАСЕ опубликован сегодня на сайте организации. в нем в частности, указано, что присоединившись к Совету Европы, Азербайджан согласился соблюдать обязательства, возлагаемые на члена ПАСЕ, но не выполнил основные из них. "Очень серьезные опасения по-прежнему вызывают ее способность проводить свободные и справедливые выборы, разделение властей, слабость ее законодательной власти по отношению к исполнительной власти, независимость судебной власти и уважение прав человека, о чем свидетельствуют многочисленные решения Европейского суда по правам человека и заключения Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия)". В проекте резолюции говорится, что о нарушении прав человека в Лачинском коридоре и о том, что ПАСЕ «осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года, которая привела к бегству всего армянского населения Нагорного Карабаха». Кроме этого ПАСЕ отметила множество политзаключенных в стране и то, что представителей ассамблеи "не пригласили наблюдать за предстоящими президентскими выборами, несмотря на обязательство Азербайджана направить такое приглашение". В связи с этим ПАСе решила "не утверждать полномочия азербайджанской делегации", они могут быть восстановлены, когда будут выполнены обязательства страны, говорится в проекте резолюции.

Напомним, 23 октября 2023 года депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали назначить докладчика по политзаключенным в Азербайджане, обратив внимание на рост в стране числа арестованных активистов и оппозиционеров. Назначение докладчика ПАСЕ повысит внимание к проблемам с правами человека в Азербайджане, указали правозащитники. 4 октября 2023 года союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" опубликовал новый список политзаключенных, включив в него еще 32 фамилии. Новым явлением в стране стали аресты профсоюзных активистов, указали составители списка. Всего в списке оказались 235 человек.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.