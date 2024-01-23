Депутаты ПАСЕ проголосовали за ограничение полномочий делегации Азербайджана

23 января 2024, 06:37

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Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за ограничение полномочий делегации Азербайджана за нарушение прав человека и рост числа политзаключенных, а также отказ пригласить делегацию ПАСЕ для оценки предстоящих президентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября 2023 года депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали назначить докладчика по политзаключенным в Азербайджане, обратив внимание на рост в стране числа арестованных активистов и оппозиционеров. Назначение докладчика ПАСЕ повысит внимание к проблемам с правами человека в Азербайджане, указали правозащитники.

4 октября союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" опубликовал новый список политзаключенных, включив в него еще 32 фамилии. Новым явлением в стране стали аресты профсоюзных активистов, указали составители списка. Всего в списке оказались 235 человек.

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы в первый день зимней сессии проголосовали большинством голосов за ограничение полномочий делегации Азербайджана "за нарушение принципов организации", пишет 22 января "Туран".

С инициативой об ограничении полномочий выступил немецкий депутат Франк Швабе, который заявил о нарушениях прав человека в Азербайджане и росте числа политзаключенных, а также отказе Баку пригласить делегацию ПАСЕ для оценки предстоящих президентских выборов.

Предложение Швабе было поставлено на голосование и принято большинством голосов. Председатель собрания Эммануэлис Зингерис сказал, что оценить предложение должен теперь Мониторинговый комитет ассамблеи.

ПАСЕ уже дважды назначала докладчиков по политзаключенным в Азербайджане. "В январе 2013 года в ПАСЕ был провален отчет докладчика Кристофа Штрассера благодаря "икорной дипломатии" правительства Азербайджана. Однако в январе 2020 года ПАСЕ приняла резолюцию на основе доклада Сунны Эварсдсоттир, в которой содержался призыв к властям Азербайджана освободить политзаключенных. "Эта резолюция частично возымела действие. Власти хотя и не признали наличие политзаключенных, но освободили часть из них. Но очень скоро в стране вновь стали усиливаться политические репрессии", - заявил директор Азербайджанского института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) – партнерской организации при Совете Европы Эмин Гусейнов.

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