13:56, 15 апреля 2026

Невеста Бахруза Самедова попросила президента Азербайджана помощи в освобождении политолог

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Невеста осужденного в Азербайджане по делу о госизмене Бахруза Самедова – гражданка США обратилась к главе азербайджанского государства с просьбой содействовать его освобождению.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский апелляционный суд 5 февраля утвердил решение об ужесточении режима наказания исследователю Бахрузу Самедову и переводе его в крытое отделение пенитенциарного комплекса Умбакы. Самедов в знак протеста объявил бессрочную голодовку. 10 февраля он прекратил голодовку.

29-летний политолог и докторант чешского Карлова университета Бахруз Самедов был приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Самедов был задержан 21 августа 2024 года, когда приехал в Азербайджан на каникулы. По версии следствия, он писал и переводил статьи по заказу представителей Армении. Обвинение основывалось на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Он известен критикой в адрес властей Азербайджана, которую высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

Невеста Самедова Клара Робертс обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в освобождении исследователя. В своем послании она отмечает, что является гражданкой США и обращается к Алиеву как «невеста» Самедова.

«Мы с Бахрузом познакомились в Праге в 2023 году, когда оба изучали политологию в Карловом университете. Мы полюбили друг друга и обручились. Мы планируем пожениться после освобождения Бахруза», - пишет девушка.

«Бахруз страдает серьезными проблемы со здоровьем. Он дважды пытался покончить с собой. Я глубоко обеспокоена его состоянием здоровья. Я уже обращалась со своими опасениями в посольство Соединённых Штатов в Баку и к первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. Я смиренно прошу Вас оказать содействие в обеспечении его освобождения», - отмечается в послании Робертс, опубликованной на странице в защиту FreeBahruz Самедова в Facebook*.

Азербайджанский юрист, специализирующийся на вопросах прав человека отметил, что президент Азербайджана обладает неограниченными полномочиями помиловать любого осужденного.

«В Азербайджане под помилование попадали лица, осужденные за самые тягчайшие преступления. Одним из примеров тому помилование ныне покойного руководителя, провозглашенной в 1993 году на юге Азербайджана сепаратистского образования – Талыш-Муганской республики Аликрама Гумматова. Он сначала был приговорен к смертной казни, которая потом была заменена на пожизненное заключение и тем не менее, президент Азербайджана помиловал его, после чего он сразу покинул Азербайджан», - сказал корреспондентe «Кавказского узла» юрист, не пожелавший публиковать свое имя. 

