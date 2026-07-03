Двое военных из Ингушетии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурад Бельтоев и Харон Леймоев из Малгобека убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 200 комбатантов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 25 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 198 бойцов из Ингушетии.

Мурад Бельтоев, которому было 26 лет, оставил после себя супругу и маленькую дочь. Он ушел на СВО добровольцем год назад. Раньше он вместе с братьями работал вахтовым методом на Севере, сообщает телеканал "Магас", опубликовав репортаж посещения семьи правительственной делегацией во главе с Анзором Мархиевым.

Харон Леймоев, также доброволец, оставил шестерых детей. Он отправился в зону военной операции еще в прошлом году с целью найти своего брата, который был объявлен без вести пропавшим. Уточняется, что оба бойца были родом из Малгобека.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 200 бойцов из Ингушетии.

В конце мая 2025 года стало известно, что в военной операции убит Хамид Котиев из Малгобека.

Власти признали убитыми на Украине не менее 9350 бойцов с юга России Не менее 4645 бойцов из СКФО и 4705 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.