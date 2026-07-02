Обломки беспилотника обнаружены на Кубани

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В станице Пластуновской Динского района обломки БПЛА упали на жилой дом.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, также обломки повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла. 29 июня в садовом товариществе "Заря" Славянска-на-Кубани, где продолжалось тушение пожара было выявлено превышение предельно допустимой концентрации сажи в атмосферном воздухе. 1 июля пожар был потушен.

В станице Пластуновской Динского района обнаружили обломки БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края.



Фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома и повредили кровлю. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы, говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

В Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

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