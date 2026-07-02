Названо имя убитого на Украине военного из Адыгеи

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Юрий Маслов из Теучежского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там как минимум 140 военнослужащих из Адыгеи.

Как сообщал "Кавказский узел", к 1 июля чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 4645 бойцов из СКФО и 4705 военных из ЮФО, в том числе 139 – из Адыгеи.

Имя еще одного убитого военного из Адыгеи назвала администрация Теучежского района, отчитываясь о передаче его семье посмертной награды.

Юрий Маслов - уроженец хутора Городского Джиджихабльского сельского поселения, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета.

Возраст и детали биографии убитого военного в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в зоне боев на Украине, достигло 140. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В декабре 2025 года мэр Майкопа сообщил, что на Украине убиты четверо выходцев из Адыгеи - Аскер Чеучев, Алан Христофориди, Виталий Бахов и Тофик Атакишиев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.