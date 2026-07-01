Боец из Краснодарского края убит на Украине

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Роман Буркицов из Краснодара убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 864 убитых там военных с Кубани.

Как писал "Кавказский узел", к 25 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 863 военнослужащих из Краснодарского края.

Об открытии мемориальной доски на одном из домов Центрального округа, где вырос Роман Буркицов, убитый в военной операции, отчитался сегодня глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram-канале.

Буркицов окончил 12-й лицей, затем был призван в армию, принимал участие в чеченском вооружённом конфликте, где получил статус ветерана боевых действий и медаль Суворова. В первый год специальной военной операции пошёл в зону боевых действий добровольцем. Осенью 2023 года был убит. Посмертно награждён орденом Мужества.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 864 комбатанта из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце июня власти Кореновского района Кубани отчитались о передаче посмертных наград 14 бойцам.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.