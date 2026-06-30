Житель Ингушетии получил срок за подготовку атаки на храм в Сунже

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Назрани Саламхана Горбакова к 16 годам лишения свободы за участие в террористической организации и подготовку поджога православного храма в Сунже. Суд впервые назвал имена всех троих фигурантов дела.

Как информировал "Кавказский узел", в конце апреля в суд было передано дело о подготовке нападения на силовиков и православный храм в Сунже. К окончанию расследования в деле осталось трое младших фигурантов, для одного из них обвинение запросило принудительное лечение. В июне 18-летний обвиняемый был приговорен к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 30 тысяч рублей. Тогда же стало известно, что еще один фигурант уже отправлен судом на принудительное лечение.

В августе 2024 года стало известно о задержании шести жителей Ингушетии, которые, по версии следствия, готовили атаки на силовиков и православный храм в Сунже. Один из подозреваемых заявил, что получал указания из Сирии от живущего там уроженца Дагестана. По информации Магасского райсуда, трое из подозреваемых на момент задержания были несовершеннолетними.

Южный окружной военный суд огласил приговор Саламхану Горбакову, признав его участником террористической организации и незаконного вооруженного формирования, подготовку теракта и незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ организованной группой 1 .

Согласно версии обвинения, с 1 июля по 24 августа 2024 года Горбаков переписывался в интернете двумя жителями Ингушетии. Все втроем они присягнули лидеру "Исламского государства" (ИГ*, запрещенная в РФ террористическая организация).

Затем молодые люди получили координаты тайника с оружием и взрывчаткой и договорились совершить теракт: поджечь храм Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже, а затем напасть на прибывших на место сотрудников правоохранительных органов. Планы группы были пресечены силовиками, сообщил со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда “Интерфакс-Юг”.

Горбаков приговорен к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 550 тысяч рублей. Его соучастник, приговоренный к восьми годам колонии - Адам Танкиев, а третьим участником группы, отправленным на принудительное лечение, был Амин Боголов, отмечает агентство.

Комментариями осужденных или их защиты “Кавказский узел” пока не располагает.

Все трое осужденных - уроженцы Назрани. Горбаков родился 19 марта 2006 года, Танкиев - 6 мая 2008 года, Боголов - 26 сентября 2006 года. Данные всех троих были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в один день, 25 февраля 2025 года.

О предотвращении готовившейся атаки на православный храм в Сунже силовики объявили через месяц после резонансного теракта в Дагестане: 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения.

"Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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