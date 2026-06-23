Подросток получил срок по делу о подготовке теракта в Сунже

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми годам колонии подростка из Ингушетии, которого силовики обвинили в причастности к боевикам и подготовке теракта в Сунже.

Как информировал "Кавказский узел", в конце апреля в суд было передано дело о подготовке нападения на силовиков и православный храм в Сунже. К окончанию расследования в деле осталось трое младших фигурантов, для одного из них обвинение запросило принудительное лечение.

В августе 2024 года стало известно о задержании шести жителей Ингушетии, которые, по версии следствия, готовили атаки на силовиков и православный храм в Сунже. Один из подозреваемых заявил, что получал указания из Сирии от живущего там уроженца Дагестана. По информации Магасского райсуда, трое из подозреваемых на момент задержания были несовершеннолетними.

Юноше вменяли участие в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы) и в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ, от восьми до пятнадцати лет). Также молодой человек обвинялся в подготовке теракта, незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

Согласно версии силовиков, в августе 2024 года обвиняемый и еще двое жителей Ингушетии примкнули к международной террористической организации. После этого они планировали совершить теракт в Сунже и готовили вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Молодые люди незаконно приобрели автоматическое огнестрельное оружие и взрывные устройства, спрятав их в тайнике на окраине Сунженского района Ингушетии, говорится в сообщении республиканского управления Следкома.

18-летний обвиняемый приговорен к восьми годам колонии общего режима со штрафом 30 тысяч рублей. Его дело и дела двух других фигурантов рассматривались по отдельности; дело второго соучастника еще слушается в том же Южном военном окружном суде. Третий, у которого диагностировали психическое расстройство, уже отправлен судом на принудительное лечение, отметили в ведомстве.

Комментариями осужденного или его адвоката относительно планов обжаловать приговор "Кавказский узел" пока не располагает. О предотвращении готовившейся атаки на православный храм в Сунже силовики объявили через месяц после резонансного теракта в Дагестане: 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибли не менее 22 человек, 46 получили ранения.

"Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".