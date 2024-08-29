Подозреваемые в подготовке теракта в Ингушетии, стоп-кадр видео https://t.me/rian_ru/258950 https://t.me/izvestia/183330, коллаж "Кавказского узла"

29 августа 2024, 08:38

Опубликовано видео с показаниями подозреваемых в подготовке нападения на храм в Сунже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из подозреваемых в подготовке на силовиков и православный храм в Сунже заявил, что получал указания из Сирии и что держал связь с сообщниками через Telegram. Он уточнил, что их группа планировала поджечь церковь. Второй подозреваемый заявил силовикам, что не знает о причине, из-за которой они явились к нему.

Как информировал "Кавказский узел", 28 августа стало известно о задержании шести жителей Ингушетии, которые, по версии следствия, готовили атаки на силовиков и православный храм в Сунже.

ФСБ опубликовало видео, на кадрах которого один из задержанных в Ингушетии подозреваемых в подготовке нападения на христианский храм, заявил, что получал указания от уроженца Дагестана, проживающего в Сирии.

"Слушал лекции Абдуллы Костекского в соцсетях (радикальный проповедник, объявлен в розыск в России, – прим. "Кавказского узла"). Когда я слушал лекции, я хотел выйти на путь джихада. Я в Instagram* закинул сторис: "Призываю на джихад, воевать на пути Аллаха", – сказал задержанный на кадрах ролика, опубликованного 28 августа РИА "Новости".

Далее он рассказал, что познакомился со своим сообщником Адамом Танкиевым и что тот связал его с другим соучастником – Саламханом Горбаковым. Они вели переписку в группе в Telegram. "Потом я познакомился с Муслимом [неразборчиво], дагестанцем, он находится в Сирии. Он сказал нам место нападения: город Сунжа, республика Ингушетия, поджечь церковь и напасть на сотрудников", – сказал молодой человек на видео.

Муслим обещал дать оружие, уточнил он. "Я прошу не слушать имама Абдуллу Костекского и не совершать моих ошибок", – заключил задержанный.

Издание Iz.ru опубликовало ролик с Саламханом Горбаковым. На кадрах видео он стоит на фоне кирпичной стены. Силовик за кадром потребовал, чтобы тот представился на камеру. Затем силовик его спросил знает ли он для чего к нему приехали сотрудники правоохранительных органов. "Вообще не имею понятия", – ответил Саламхан Горбаков.

Напомним, 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения.

"Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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Примечание:

"Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал никаб угрозой", "Коллеги Гаджиева назвали просвещение способом борьбы с радикализацией", "Власти Дагестана сообщили подробности об участниках атаки боевиков".

Автор: "Кавказский узел"

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