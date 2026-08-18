Спасатели разыскивают на Эльбрусе пропавшую группу альпинистов

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Отряд спасателей обследует южный склон горы Эльбрус в поисках группы альпинистов, которая не вышла на связь в установленное время. В группе не менее восьми человек.

Операция по поиску группы альпинистов началась вечером 17 августа. Сообщение, что участники восхождения на Эльбрус не вышли на связь, поступило спасателям в 21.00 мск.

В операции участвуют 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, они ведут поиски альпинистов на южном склоне горы. По данным МЧС, пропавшая группа состоит из восьми человек. “Маршрут был зарегистрирован”, - говорится в сообщении ведомства на официальной странице “ВКонтакте”.

Источники каналов Baza и Mash, в свою очередь, утверждают, что в группе девять человек - взрослые и один 14-летний подросток.

Группой руководил опытный альпинист из Севастополя Василий Ржанов, он является инструктором Федерации спортивного туризма России и не раз совершал восхождения на Эльбрус. “Подготовка участников нынешнего восхождения началась несколько месяцев назад”, - пишет Telegram-канал SHOT.

"Кавказский узел" писал, что в конце июля при восхождении на Эльбрус погибли пять альпинистов из Боснии и Герцеговины и один житель Краснодарского края. В середине июля при спуске с Эльбруса умер 48-летний альпинист из Малайзии, который был в незарегистрированной группе с двумя гидами.

10 июля два альпиниста сорвались в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии при восхождении на пик Виа-тау. Один погиб, второй получил множественные травмы. До этого, 7 июля, на Эльбрусе скоропостижно умер альпинист из Петербурга.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".