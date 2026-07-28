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00:56, 28 июля 2026

Тела четверых погибших альпинистов эвакуированы с Эльбруса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела четверых погибших там альпинистов, в том числе жителя Краснодарского края. 

Как информировал "Кавказский узел", 26 июля спасатели обнаружили в седловине Эльбруса троих погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Они принадлежали к группе, два участника которой погибли днем ранее. В тот же день на Эльбрусе погиб еще один альпинист, он совершал восхождение с напарником. 

Спасатели эвакуировали 27 июля с Эльбруса тела четверых альпинистов, погибших во время восхождения. Речь идет о троих спортсменах из Боснии и Герцеговины и туристе из Краснодарского края, сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

В операции участвовали 11 спасателей. "Тела трех погибших иностранных альпинистов и тело альпиниста из Краснодарского края на поляне Азау передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении ведомства. 

Альпинисты из Боснии и Герцеговины совершали восхождение всемером: двоих сотрудники МЧС спасли 26 июня, остальные пять человек погибли. В тот же день помощь потребовалась участникам российской группы из двух человек: альпинисту из Тульской области спасатели помогли спуститься с высоты 5300 метров, а его напарник из Краснодарского края погиб.

Прокуратура Кабардино-Балкарии отчиталась о проверках по факту инцидентов с обеими группами активистов. По информации ведомства, двоих российских туристов волонтеры нашли со стороны урочища Джилы-Су, один из них к этому моменту был мертв.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

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Автор: "Кавказский узел"

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