Четверо военных из Дагестана убиты на Украине

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Абдурауф Ибрагимов, Убайс Алиев, Шамиль Будайханов и Тимур Хасинов из Казбековского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 2075 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 13 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2071 убитого на Украине бойца из Дагестана.

В администрации Казбековского района состоялась передача государственных наград семьям военнослужащих, убитых в ходе специальной военной операции, сообщает администрация района в Telegram-канале.

Ордена Мужества посмертно вручены семьям Абдурауфа Ибрагимова из села Хубар, Убайса Алиева из Инчха и Шамиля Будайханова из Ленинаула. Семье Тимура Хасинова из села Гуни вручена медаль Жукова посмертно.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2075 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Казбековского района сообщала, что в зоне военной операции убит Мажид Магдиев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.