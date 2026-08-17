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23:55, 17 августа 2026

Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 628 дней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 628-й день непрерывных протестов демонстранты в Тбилиси призвали граждан не прекращать борьбу, а грузинские эмигранты пообещали отстаивать избирательное право для граждан за границей. 

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии ежедневно выходят на акции протеста в Тбилиси, в Батуми, а также в Кутаиси и Ахалцихе. 16 августа был 627-й день непрерывных протестов. 

Демонстранты с национальными флагами и флагами Грузии сегодня собрались у здания парламента на проспекте Руставели и у здания горсовета Тбилиси на площади Свободы. Активисты выступили с неизменными требованиями: освободить политзаключенных и отменить репрессивные законы, а также вернуть страну на евроатлантический курс и провести свободные выборы. 

В 628-й день протеста активисты держали плакаты: "Не останавливайте борьбу", "Россия - оккупант, враг, убийца" и "Если это не протест, тогда что это по-вашему?", следует из поста издания Publika. 

Судя по фотографии, опубликованной в Facebook* пользователем Giorgi Mumladze, у парламента на проспекте Руставели собралось не менее 50 человек, многие из них укрывались под зонтами от дождя. В Кутаиси на ежедневную проевропейскую акцию вышли не менее 13 человек, следует из публикации Info imereti. 

Представители "Лело" обжаловали в Конституционном суде запрет на участие в выборах граждан Грузии, живущих за границей. По словам представителя партии, каждый мигрант при желании может официально стать стороной этого иска и выступить в Конституционном суде. Сами мигранты заявили, что будут бороться за свое право голосовать. 

"По оценке граждан, покинувших страну из-за сложной политической и экономической ситуации, "Грузинская мечта" боится потерять власть и поэтому пытается ограничить конституционное право критически настроенных избирателей. На этом фоне "Грузинская мечта" вновь заявляет, что не намерена менять решение относительно участия иммигрантов в выборах", - передает телеканал Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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