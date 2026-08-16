×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:00, 16 августа 2026

Протестующие в Тбилиси 627-й день подряд выступили против действий властей

Участники протестов в Грузии. Скриншот фото Publika от 16.08.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1842930733773135&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У парламента Грузии в 627-й день ежедневных протестов собрались активисты, которые требуют возвращения страны на курс евроинтеграции и освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", в 626-й день ежедневных протестов в Тбилиси прошло шествие против политики правящей партии, его участники потребовали вернуться к курсу на евроинтеграцию и освободить тех, кто оказался в заключении из-за участия в акциях.

Сегодня 627-й день непрерывного протеста — несогласные с действиями властей собрались возле парламента и здания городского совета Тбилиси. Они добиваются проведения новых парламентских выборов, возвращения страны на курс евроинтеграции и освобождения активистов, попавших за решетку в связи с протестными акциями, передает Publika.

На фотографии, приложенной к публикации на странице издания в Facebook*, видны немногим более 10 человек, большинство из них под зонтиками.

Mtavari на своей странице в Facebook* разместило краткий видеоотчет с акции у здания парламента. Как следует из записи, сделанной Давидом Чхеидзе, у здания законодательного органа собралось сегодня несколько десятков человек, в том числе с флагами Грузии и Евросоюза. Одна из протестующих держала антироссийский лозунг, написанный на английском языке. Обстановка у здания парламента спокойная.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
22 художника приняли участие в VI симпозиуме "Цвета Дизака" в Армении

В Капане открылась итоговая выставка в рамках VI симпозиума "Цветы Дизака", на которой 22 художника представили 41 художественную работу.

Загрузка зерна на судно. Скриншот фото РИА "Дагестан" https://riadagestan.ru/news/economy/rosselkhoznadzor_dagestana_prokontroliroval_eksportiruemoe_v_iran_zerno Аграрии юга России вынужденно снизили отпускные цены на зерно

В июле Ставропольский край стал лидером по количеству отправленного по железной дороге зерна, в том числе в порты, но на фоне атак на Новороссийск сокращение экспорта неизбежно. В результате сельхозпроизводители снижают цены даже ниже себестоимости.

Обстановка на АЗС. Стоп-кадр видео "Краснодар/Телетайп" от 16.08.26, https://t.me/tipichkras/82120. Авария в очереди за бензином на Кубани привела к трем жертвам

Фура на большой скорости въехала в очередь из машин на АЗС на трассе Усть-Лабинск — Белореченск в Красногвардейском районе, один человек погиб, еще два пострадали, сообщили источники.

Танкер "Волгонефть-239". Скриншот фото https://fleetphoto.ru/photo/369444/?&lang=ru. Власти пострадавших от разлива мазута муниципалитетов Кубани потребовали компенсации за уборку берега

Администрация Анапы требует от компаний "Волготранснефть", "Кама Шиппинг" и "Каматрансойл" и страховщиков компенсировать 601 миллион на уборку берега от мазута и утилизацию загрязненного грунта, власти Темрюкского района — 28 миллионов. "Морспасслужба" требует возместить 485 миллионов, которые потрачены на очистку акватории Черного моря.

Представители ОДКБ пригрозили ограничениями Армении

Организация Договора о коллективной безопасности должна в разумные сроки рассмотреть перспективы участия Армении. В частности, вопрос о лишении Армении права голоса может быть рассмотрен 11 ноября, заявили представители стран-участниц.

Фасовка овощей для семей из Палестины. Скриншот фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 16.08.26, https://t.me/RKadyrov_95/6808. Власти Чечни рапортовали о раздаче продуктов в секторе Газа

285 семей в секторе Газа получили помощь продуктами, в том числе 80 семей, которые живут в лагере Аль-Абир, отчитался Рамзан Кадыров.

Персоналии
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
12:28, 14 августа 2026
Камболов Марат Аркадьевич
Алескер Мамедли. Фото: 24saat.org https://rus.az24saat.org
21:04, 13 августа 2026
Мамедли Алескер Ахмед оглы
Тамара Меаракишвили. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:11, 13 августа 2026
Меаракишвили Тамара Акакиевна
События
18:00, 16 августа 2026
Боец из Калмыкии убит в зоне СВО
12:55, 16 августа 2026
Контрактник из Гуково убит на Украине
01:00, 16 августа 2026
Минобороны отчиталось о сбитых над Ростовской областью дронах
23:00, 15 августа 2026
Три бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО
20:00, 15 августа 2026
Назначен новый судья по делу Гарегина II
09:46, 15 августа 2026
Контрактник из Ростовской области убит в СВО
Все события дня
Темы дня
Давуд Адахов. Кадр видео на YouTube-канале активиста.
14 августа 2026, 22:27
Защитник фермеров и животных задержан в Ставропольском крае

Сотрудник полиции арестовывает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 августа 2026, 19:45
Бывший мэр Сунжи оказался среди обвиняемых в покушении на силовика

Здание аварийного общежития в Нальчике. Фото "Кавказского узла"
14 августа 2026, 14:57
Жильцы нальчикского общежития попросили Бастрыкина ускорить расселение

Маргарита Реутт. Фото: личная страница в соцсети
13 августа 2026, 22:24
Жительница Сочи задержана по делу о теракте в Крыму

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше