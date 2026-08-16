Протестующие в Тбилиси 627-й день подряд выступили против действий властей

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У парламента Грузии в 627-й день ежедневных протестов собрались активисты, которые требуют возвращения страны на курс евроинтеграции и освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", в 626-й день ежедневных протестов в Тбилиси прошло шествие против политики правящей партии, его участники потребовали вернуться к курсу на евроинтеграцию и освободить тех, кто оказался в заключении из-за участия в акциях.

Сегодня 627-й день непрерывного протеста — несогласные с действиями властей собрались возле парламента и здания городского совета Тбилиси. Они добиваются проведения новых парламентских выборов, возвращения страны на курс евроинтеграции и освобождения активистов, попавших за решетку в связи с протестными акциями, передает Publika.

На фотографии, приложенной к публикации на странице издания в Facebook*, видны немногим более 10 человек, большинство из них под зонтиками.

Mtavari на своей странице в Facebook* разместило краткий видеоотчет с акции у здания парламента. Как следует из записи, сделанной Давидом Чхеидзе, у здания законодательного органа собралось сегодня несколько десятков человек, в том числе с флагами Грузии и Евросоюза. Одна из протестующих держала антироссийский лозунг, написанный на английском языке. Обстановка у здания парламента спокойная.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".