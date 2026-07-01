Власти отчитались о ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани

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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотного летательного аппарата 28 июня потушен.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, также обломки повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла. 29 июня в садовом товариществе "Заря" Славянска-на-Кубани, где продолжалось тушение пожара было выявлено превышение предельно допустимой концентрации сажи в атмосферном воздухе.

Ликвидировано возгорание на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, произошедшее в результате падения обломков БПЛА 28 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

Пожар потушен в 15:30 мск среды. Для борьбы с огнем к 15-му пожарно-спасательному отряду присоединились все пожарные части Краснодарского края, подразделения из Пензенской и Воронежской областей, а также пожарные поезда Северокавказской железной дороги, информирует Единая дежурно диспетчерская служба Славянского района.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 29 июня в Славянском районе на территории предприятия "Сад-Гигант" упал беспилотный летательный аппарат.