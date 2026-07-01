Туапсинцы указали на остатки мазута на пляжах после отмены режима ЧС

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Власти поторопились с отменой режима ЧС в Туапсе, введенного после пожара на НПЗ и разлива нефтепродуктов, так как на побережье и в воде до сих пор остаются следы мазута, а некоторые городские пляжи закрыты, отметили местные жители в Сети.

Как информировал "Кавказский узел", режим чрезвычайной ситуации, введенный в Туапсе после разлива нефтепродуктов в апреле, был снят 30 июня.

Пост о том, что в Туапсе снят режим ЧС, 30 июня опубликовал Telegram-канал "Мой Туапсе". На 08.00 мск 1 июля эта запись набрала 56 отметок с реакциями пользователей и 27 комментариев.

"А почему тогда пляж в Туапсе закрыт?" – поинтересовался Андрей Киреев.

"А то, что все берега Туапсинки, ниже нефтебазы, в мазуте, это не считается?" – спросил Олег Коротунов.

"Главное не курить на пляже", – написала Светлана Московая.

"Ух, хорошо искупался! А теперь можно и покурить, подумал Вася, садясь на песок и щелкая зажигалкой", – сыронизировал пользователь QuietaNonMovere.

"На диком сегодня нефтяная пленка, даже заходить не стала, а кто-то плещется", – отметила Helena Elena.

"Были сегодня с утра до обеда. Вода чистая была, никакой пленки не было. Но мы у поворота были", – ответила ей Kristina.

"Я где-то на середине была. Видно мне не повезло", – написала Helena Elena ей в ответ.

Напомним, ранее один из жителей Туапсе снял следы мазута на берегу на видео и опубликовал ролик в Telegram. Другие местные жители в комментариях отметили, что от мазута очистили преимущественно коммерческие зоны отдыха, в то время как труднодоступные пляжи все еще остаются загрязненными.

"Кавказский узел" также писал, что активистов ранее обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Они отметили, что это способно разрушить репутацию города как курорта. Чиновники рапортовали о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".