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06:37, 28 июня 2026

Туапсинцы указали на нерешенную проблему с мазутом на труднодоступных пляжах

Мазут на берегу. Скриншот публикации https://t.me/my_tuapse/36527?comment=984003

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из жителей Туапсе снял следы мазута на берегу на видео и опубликовал ролик в Telegram. Другие местные жители в комментариях отметили, что от мазута очистили преимущественно коммерческие зоны отдыха, в то время как труднодоступные пляжи все еще остаются загрязненными.

Как информировал "Кавказский узел", 25 июня экологи рассказали, что на отдельных участках побережья Туапсинского района следы нефтепродуктов по-прежнему встречаются.

Один из местных жителей снял на видео пляж в Туапсе, на котором виден мазут. Этот ролик был опубликован в Telegram-канале "Мой Туапсе". На кадрах показаны камни и галька со следами нефтепродуктов. На заднем фоне слышен шум волн, звуки музыки и голоса отдыхающих.

"От Туапсе до Агоя. Кто бы чего ни говорил, но факт, печально все это, очень", – сказано в описании ролика.

Этот пост в Telegram-канале "Мой Туапсе", на который подписано более 57 тысяч пользователей, на 06.35 мск 28 июня набрал 116 отметок с реакцией пользователей и 64 комментария.

"А кто удивлен? Как в таких труднодоступных местах это убирать? По камушку с каждого прохожего и стало бы получше. Но все равно между валунов и на самих валунах это все останется и будет испаряться. Либо при штормах снова в море и выбрасываться в других местах. Это надо переждать", – написал Пользователь.

"И куда ты потом с этим мазутным камушком? Ладно если ты специально за этим пришёл, перчатки, мешки... А вывозить как, зона от "Гизелюхи" до "Южного" и от "Южного" до Дедера (моя любимая) – дикие эти зоны. Они очень труднодоступны", – ответил ему пользователь с ником Jull.

"Конечно же таких мест ещё хватает, но какую беду мы пережили. На всё рук сразу не хватит, хорошо хоть некоторые доступные пляжи почистили, спасибо огромное тем, кто этим занимался", – отметила Людмила.

"Убирали там, откуда денег ждут. Убрали кое как официальные зоны отдыха, а дикие зоны кому нужны? Вот и лежит там мазут", – написал в другом комментарии пользователь с ником Jull.

"За поворот на диком пляже зайдите, посмотрите, что там. На это выделили огромные деньги – на ликвидацию ЧС", – отметила Яна.

Пользователь Николаевич опубликовал в этой ветке комментариев два фото, на которых показан мазут и боновое заграждение на берегу. "Ладно мазут, а вот это боновое заграждение кто уберет?" – задался он вопросом.

"Да обманываете вы всё. Вон, чиновники отчитались, что всё убрано и курортный сезон начинается по плану", – сыронизировала Natalia.

"Море шикарное, но вот камни в мазуте имеются. А если ногой копнуть чуть глубже, там ещё побольше можно обнаружить", – написала Kristina.

"Кавказский узел" также писал, что активистов ранее обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Они отметили, что это способно разрушить репутацию города как курорта. Чиновники рапортовали о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Напомним, в Анапе курортный сезон открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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