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22:38, 29 июня 2026

Военный из Ростовской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Горунов из Сальского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 911 убитых там донских военных. 

Как писал "Кавказский узел", на 28 июня власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 910 военных из Ростовской области.

Об открытии мемориальной доски в школе села Новый Егорлык выпускнику Виталию Горунову, убитому в военной операции, сообщила администрация Сальского района в Telegram-канале.

Гвардии старший сержант Горунов прошел срочную службу на Балтийском флоте, спустя несколько лет, в 2015 году, заключил контракт с Министерством обороны. Принимал участие в боевых действиях в Сирийской арабской республике. Горунов был убит 9 февраля 2026 года в Запорожской области. Ему было 38 лет. Посмертно награжден орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 911 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце июня администрация Сальского района сообщила, что Олег Кошевой, Дмитрий Еременко, Алексей Ковалевский и еще шесть военных убиты на Украине.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: Кавказский узел

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