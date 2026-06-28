Военный из Гуково убит в СВО

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Александр Коробкин убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 910 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 26 июня власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 909 военных из Ростовской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В военной операции на Украине убит военнослужащий Александр Коробкин, посмертно награжден орденом Мужества, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Гуково.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 910 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".