Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы
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Суд в Нальчике приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Бай-Али Барахоева, признав его виновным в неявке на службу свыше одного месяца.
Согласно материалам дела, военнослужащий Бай-Али Барахоев 21 октября 2024 года и 30 июня 2025 года не явился на службу в воинскую часть, дислоцированную в Ингушетии, и проживал по месту жительства.
Нальчикский гарнизонный военный суд признал Бай-Али Барахоева виновным в неявке на службу свыше одного месяца и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила сегодня пресс-служба суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".
"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Сергея Монетова, заключившего контракт с Минобороны из места лишения свободы, к 11 годам заключения за неявку в воинскую часть и самовольное оставление места службы.
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