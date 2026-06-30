Семья матери-героини из Ингушетии пожаловалась на отсутствие помощи с жильем

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Семья жительницы Ингушетии Хадижат Дзахкиевой, которой лишь с третьего раза присвоили звание "Мать-героиня", заявила об отсутствии выплат и помощи с жильем. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы отметили, что федеральные нормы предусматривают выплаты и льготы, но не обязывают власти предоставлять таким семьям жилье.

Как информировал "Кавказский узел", семья Хадижат и Макшарипа Дзахкиевых, у которых 10 детей, трижды подавала документы на звание "Мать-героиня", но получала от властей Ингушетии отписки без указания причин отказа. Глава семьи – ветеран боевых действий, пенсионер МВД. Семья проживает в селении Инарки. 1 февраля стало известно, что Хадижат Дзахкиева из селения Инарки получила звание "Мать-героиня".

Чиновники на пустили на торжественную церемонию семью Дзахкиевой

Власти вручили Хадижат Дзахкиевой знаки и диплом "Матери-героини", однако сделали это без полагающихся выплат. Власти так и не решили жилищный вопрос семьи, рассказал Макшарип Дзахкиев.

"Помимо моей жены ещё двум женщинам были вручены звания в июне, всего троим матерям вручили. Но они так сделали, что никого не запускали, кроме сына, который сопровождал маму из-за ее плохого зрения. Журналистов даже не подпускали, чтобы интервью взяли", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дзахкиев полагает, что его не пустили на церемонию из-за его активности в деле отстаивания прав его семьи. "Раньше вручение проходило торжественно, приглашали семьи. Два года назад таким же матерям подарили 4-х комнатную квартиру, микроавтобус. А в этот раз никто не допущен – ни мужья, ни дети. Устраивали раньше даже телемост с Кремлём. Сейчас ничего не было", – посетовал он.

Продвижения в решении жилищной проблемы его семьи нет, уточнил Макшарип Дзахкиев. "Уже во всех инстанциях известно, что мы многодетная семья, а ютимся на арендованном жилье. Никто не предлагает помощи в решении вопроса. Тех средств, что выделят за звание "Мать – героиня" и наших сбережений не хватит для устранения проблемы, приобретения полноценного жилья", – сказал Дзахкиев.

Он добавил, что все его жалобы и запросы в госорганы, вплоть до главы республики и президента РФ, пока не повлияли на разрешение проблемы.

Дзахкиев также рассказал, что его семье в 2019 году выделяли как многодетной земельный участок под строительство. "Но участок был вдали от села, без подвода инфраструктуры – ни электричество, ни газа, ни воды. У нас не было средств поднять его и строить дом. К тому же были текущие расходы на детей. Пришлось его продать. А что касается очереди на улучшение жилищных условий, то мы тоже состоим в ней, но перспектив не видно. Такое впечатление, что здесь без коррупции не обходится", – считает Дзахкиев.

Со стороны властей сейчас квартиры жителям не выделяются, рассказал глава селения Инарки Малгобекского района Ингушетии Адам Котиев. "Это, конечно, проблема. Но это не мои компетенции, конечно. Возможно если на республиканском уровне. Например, сам глава примет участие в этом деле, можно будет это решить. Пока жилищные вопросы у нас не разрешаются. За последние 20 лет, сколько я помню, никому не дали пока квартиры. Неважно, многодетные, не многодетные", – сказал Котиев корреспонденту "Кавказского узла".

Выделение земельного участка под ИЖС также не в его компетенции и передано на усмотрение Минимущества Ингушетии, добавил глава селения.

Юристы рассказали о полагающихся выплатах

В Ингушетии сейчас вопрос о поддержке многодетных семей является сложным, отметил правозащитник Магомед Муцольгов. "Насколько я знаю нет выделения жилья, более того власти даже лишают детских пособий, если у семьи нет вообще дохода. Это абсурд, тем более при такой огромной безработице", – отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

Для матерей-героинь имеется ряд выплат и льгот, но обязательного выделения жилья не предусмотрено на федеральном уровне, пояснил юрист Тимофей Широков.

"Есть единовременная выплата при присвоении этого звания порядка одного миллиона рублей. И ежемесячные выплаты за статус, досрочный выход на пенсию, освобождение от взносов на капремонт, содержание жилья. Кроме того, федеральным законом предусмотрено выделение земельного участка под жилое строительство. Предоставление квартир не предусмотрено, но могут быть соответствующие региональные решения", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Многодетные семьи даже в достаточно обеспеченных регионах стоят в очереди на улучшение жилищных условий, продолжил юрист.

"У меня есть знакомые семьи в Москве многодетные, но пока никому не дали квартиру, хотя они вставали на учёт на улучшение жилищных условий. Но, видимо, эта очередь какая-то очень долгая и нудная, хотя для тех, у кого больше пяти детей она ещё более льготная. Но всё зависит от финансовых возможностей региона. В таких как Ингушетия, думаю, бюджет маленький, конечно, и многодетных семей, наверное, тоже немало, поэтому для них это трудная задача в нынешней ситуации", – считает Широков.

Важно разделять моральную сторону вопроса и юридическую, отметила юрист Марина Агальцова. "К сожалению, само по себе отсутствие собственного жилья, многодетность и даже присвоение звания "Мать-героиня" не создают для государства обязанности приобрести семье жильё или выплатить сумму, которой не хватает для его покупки", – пояснила Агальцова корреспонденту "Кавказского узла".

Но это не означает, что семья лишена права на государственную поддержку. Если у семьи нет своего жилья, она его арендует, и соответствует критериям закона, то она вправе добиваться улучшения жилищных условий и постановки на жилищный учет. В Ингушетии есть региональные меры поддержки: многодетные семьи могут претендовать на земельный участок под ИЖС, сказала юрист.

Для решения проблемы семье Дзахкиевых следует обращаться в госорганы. Следует подать заявление в местную администрацию, чтобы семья была признана малоимущей и нуждающейся в жилом помещении, поставить ее на учет для предоставления жилья по договору социального найма. Также просить проверить право на социальную выплату на приобретение или строительство жилья, объяснила Агальцова.

Попросить оператора семейной ипотеки оценить, возможно ли использовать семейную ипотеку, маткапитал, выплату 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки и региональные средства как часть покупки жилья. Социальный фонд РФ просить рассчитать доступный вариант приобретения жилья с учетом всех мер поддержки. Уполномоченного по правам ребёнка и уполномоченного по правам человека просить оказать содействие в защите жилищных прав семьи и взаимодействии с органами власти. Наконец обращаться в прокуратуру. Провести проверку соблюдения жилищных и социальных прав многодетной семьи, заключила юрист.