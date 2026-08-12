Жители Ингушетии добились внимания чиновников к состоянию "Башен двух соперниц"
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Комитет охраны объектов культурного наследия Ингушетии рапортовал о разработке проекта по реставрации "Башен двух соперниц", начать работы планируется в 2027 году. Жители ранее записали видеообращение к главе республики, отметив, что архитектурному комплексу грозит обрушение из-за осыпания скалы, на которой он возведен.
Как информировал "Кавказский узел", 11 августа сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника сообщили, что проект укрепления "Башен двух соперниц" уже находится в разработке при финансовой поддержке фонда "Сафмар". При этом бюджетных средств на обследование башен и проведение процедур для постановки комплекса на государственную охрану не выделено. Ранее группа жительниц Ингушетии записала видеообращение к главе республики Махмуду-Али Калиматову с требованием спасти комплекс, которому грозит обрушение из-за осыпания скалы. Об аварийном состоянии башен жители Ингушетии заявляли еще в марте 2024 года.
Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Ингушетии отчитался в своем телеграм-канале о начале работ по подготовке проекта реставрации архитектурного комплекса "Башни двух соперниц", расположенного в Джейрахском районе.
"В 2026 году специалистами будет разработан комплексный проект реставрации памятника. В рамках подготовки проекта будут проведены необходимые научные изыскания и историко-культурные исследования. Непосредственные реставрационные работы на объекте запланированы на 2027 год", – сказано в сообщении.
В ходе проведенного мониторинга специалисты выявили разрушения кладки стен и утрату кровли комплекса. Кроме того, эрозия разрушает скальное основание, на котором стоят башни, что создает угрозу их обрушения, отметил комитет.
Напомним, средневековый замок "Башни двух соперниц" расположен в Джейрахском районе на узком гребне отрога Скалистого хребта между ущельями Озди-чоч и Ах-чоч. Укрепление состояло их двух боевых башен, объединенных каменной оборонительной стеной в единый замковый комплекс, сообщается на сайте комитета по туризму Ингушетии.
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