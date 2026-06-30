Беспилотник упал на территории агропредприятия на Кубани

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В Славянском районе на территории предприятия "Сад-Гигант" упал беспилотный летательный аппарат.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, также обломки повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла. 29 июня стало известно, что в садовом товариществе "Заря" выявлено превышение ПДК сажи в атмосферном воздухе. Площадь возгорания при этом снизилась вдвое.

На территории аграрного предприятия "Сад-Гигант" в Славянском районе Кубани вечером 29 июня упал беспилотник, пишет "Коммерсант" со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета.

В сообщении ЕДДС отмечается, что падений частей БПЛА в границах населенных пунктов не выявлено, на место находки направлены оперативные службы. Жителей призвали не покидать домов, сообщает "Утренний Юг".

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