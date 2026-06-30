×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:43, 30 июня 2026

Беспилотник упал на территории агропредприятия на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Славянском районе на территории предприятия "Сад-Гигант" упал беспилотный летательный аппарат.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, также обломки повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла. 29 июня стало известно, что в садовом товариществе "Заря" выявлено превышение ПДК сажи в атмосферном воздухе. Площадь возгорания при этом снизилась вдвое.

На территории аграрного предприятия "Сад-Гигант" в Славянском районе Кубани вечером 29 июня упал беспилотник, пишет "Коммерсант" со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета.

В сообщении ЕДДС отмечается, что падений частей БПЛА в границах населенных пунктов не выявлено, на место находки направлены оперативные службы. Жителей призвали не покидать домов, сообщает "Утренний Юг".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Водоросли в море. Кадр из видео https://t.me/shot_shot/97099
05:43, 30 июня 2026
Покрытое водорослями море на пляже в Анапе озадачило туристов
Пожарный во время работы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:00, 29 июня 2026
Потушен пожар на нефтебазе в Полтавской
03:40, 28 июня 2026
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани после атаки БПЛА
Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0
02:56, 28 июня 2026
Мэрия Краснодара передала часть Рождественской набережной под строительство храма
05:29, 27 июня 2026
Житель Кубани арестован за комментарий в мессенджере
Персоналии
Мансур Солтаев. Фото https://chechombudsman.ru/
17:25, 29 июня 2026
Солтаев Мансур Муссаевич
Айшат Кадырова. Фото https://grozny.tv/news/society/63632
11:00, 29 июня 2026
Айшат Кадырова
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
11:00, 29 июня 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Справочник
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Река Сунжа в Чечне. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=4wYF3ZD9hVo
30 июня 2026, 07:42
Жители Чечни самостоятельно очистили берега Сунжи

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
29 июня 2026, 23:58
Демонстранты у парламента Грузии потребовали освобождения политзаключенных

Обвиняемый в зале суда. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.
29 июня 2026, 20:05
Участники нападения на Дагестан в 1999 году осуждены на длительные сроки

Разлив нефтепродуктов близ поселка Волна. Скриншот фото SkyEye от 28.05.26, https://t.me/greensatru/211
29 июня 2026, 18:19
Спутниковый мониторинг показал новую угрозу загрязнения Тамани нефтепродуктами

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше