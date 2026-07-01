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20:15, 1 июля 2026

Отсыпка песка на пляжах Анапы вызвала вопросы пользователей Telegram

Просеивание песка. Скриншот фото из Telegram-канала Юрия Озаровского от 01.07.26, https://t.me/MoreOz/127853?single.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пользователи Telegram усомнились, что отсыпка новым песком пляжей Анапы действительно нужна, а продолжение работ в разгар курортного сезона вызвал их недовольство.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня власти рапортовали об открытии 72 пляжей в Анапе, но умолчали о работах по откачке мазута с затонувших танкеров. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил песок на пляжах Анапы и Таиланда, а заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сравнил пляжи Анапы и Лазурного побережья.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

С раннего утра ведутся работы по выравниванию и просеиванию песка на участке от пляжа «Волна» до пляжа «Парус», сообщил сегодня в своем Telegram-канале блогер Юрий Озаровский.

"Пляж Кавказ, отели: Сибриз, Гриджио, Грин парк. Активные работы по просейке песка от камней", - написал он в другом сообщении.

Эт сообщение набрало в его Telegram-канале два комментария.

"Честно говоря, все эти действия вызывают только недоумение и один-единственный вопрос - зачем?", - спросила Марина***.

"Насыпали 50-70 см , а боронят на 15-25 см" - подчеркнул Воробьев Роман.

Длительные работы с песком на пляжах вызвали раздражение отдыхающих

Блогер Андрей Маковозов рекомендовал приезжать на пляжи Витязевской косы, в частности,  Тортуги, где песок не засыпался.

Пляж Тортуга. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" от 01.07.26, https://t.me/makovozovy/63186"Народу вокруг никого, просто кайф и песок родной, не завозной! Если центральные пляжи кажутся слишком шумными, обязательно загляните на Тортугу. Здесь широкая полоса мягкого золотистого песка, пологий вход в море и значительно меньше отдыхающих", - пишет он в своем Telegram-канале.

30 июня он писал, что "именно здесь финальная линия отсыпки песка - дальше насыпать не будут!"

Пользователи ему задали вопросы, когда же закончатся работы на популярных пляжах.

Будем в Витязево уже на след неделе. Андрей, я не очень ориентируюсь по названиям пляжей, но жить мы будем в районе Паралии. Там уже отсыпали песок?", - спросила Ольга.

"Да уже заканчивают так что приезжайте смело!" - ответил блогер.

"Живем на Базе отдыха Слава, это напротив Курортной деревни, по пешеходной дороге ведущей к пляжу ЛОК Витязь и днем и ночью ездят грузовики с песком и это жесть.. ЛОК Витязь вроде отсыпали, сейчас равняют, Венеру ещё отсыпают.. на днях подошли к водителю одного из грузовика, спросили, как долго ещё будут ездить, нам ответили, что до 10 июля должны закончить, - отметила в комментариях Natalia Suvorova.

"Вообще по контракту у них 20 какое-то июля крайний срок может быть и раньше закончат", - прокомментировал автор блога.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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