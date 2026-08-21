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11:45, 21 августа 2026

Семену Слепакову* прокуратура запросила обязательные работы

Семен Слепаков. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=dnP1fJ1bzxE

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвинение потребовало 400 часов обязательных работ комику Семену Слепакову* за посты без плашки иноагента. Слепаков* прислал в суд заявление, где указал, что уехал из страны в 2022 году и на территории России или в ее юрисдикции никаких материалов не размещал.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая Мосгорсуд признал законным заочный арест певца и юмориста Слепакова* по делу о нарушении обязанностей иностранного агента, оставив без удовлетворения его жалобу. В июле по ходатайству следствия Мосгорсуд заочно избрал юмористу и музыканту из Пятигорска Семёну Слепакову* меру пресечения в виде ареста. Он также объявлен в розыск.

Уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года. В сентябре 2024 года он получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах в связи с публикациями в телеграм-канале без маркировки. Суд в Москве оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей. В апреле 2025 года он был оштрафован повторно на 45 тысяч рублей, а в сентябре оштрафован еще раз за неуплату штрафа. Артист пытался обжаловать штраф, но апелляционный суд отказался рассматривать жалобу адвоката из-за ошибок в документах. 

Семёну Слепакову* просят заочно назначить 400 часов обязательных работ.

Прокуратура просит признать комика виновным в уклонении от обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК). Ему вменили отсутствие маркировок на песнях, которые он распространял в Instagram**. Обвинение просило приговорить его к 400 часам обязательных работ, сообщает «Осторожно, новости».

Заседание по делу началось 7 августа, его рассматривает мировой судья.

Согласно обвинению, Слепаков*, «испытывая неприязнь к деятельности президента России и вооруженных сил», в январе 2026 года опубликовал в Instagram** несколько постов без плашки «иноагента». В одном из них — видео выступления комика с пародией на песню «Матушка-земля», в которой он упоминает сроки пребывания президента России у власти и дает характеристику стилю руководства страной, пишет «Медиазона»*.

Слепаков*, по словам адвоката, прислал в суд заявление, где написал, что уехал из страны в 2022 году, «на территории Российской Федерации» или в ее юрисдикции никаких материалов не размещал, а о суде его не извещали. «Ему не совсем понятно, в чем его обвиняют, в обвинении даже не указано, какие материалы ему инкриминируются», — приводит слова защитника издание.

Ранее Минюст объяснил решение признать Слепакова* иноагентом в связи с тем, что артист получал поддержку от иностранных источников, осуждал действия властей России на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и негативно высказывался в отношении россиян. Проблемы со статусом иноагента начались после исполнения Слепаковым* песни о смерти российских военных на Украине, уточняла "Газета.ру".

В июне 2018 года Семен Слепаков* опубликовал сатирическую песню о провале главы Чечни на посту тренера сборной России по футболу. По версии автора, даже практикуемые в Чечне жесткие методы не смогут помочь команде на мундиале. Глава Минпечати Чечни Джамбулат Умаров потребовал извинений от юмориста, а сам Кадыров предрек появление еще одной песни. После этого Слепаков* принес символические извинения: юморист и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров записали песню о том, как Слепаков* "песню пел о Рамзане", извинившись также за то, что не верили в успех сборной.

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* внесен Минюстом России в список иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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