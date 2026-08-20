Преследователь певицы Магомедовой избежал ареста

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Следователи в Дагестане отпустили без меры пресечения мужчину, который напал на исполнительницу нашидов Хадижу Магомедову в ее доме. Сама певица заявила, что боится за свою жизнь.

"Кавказский узел" писал, что неизвестный напал на дагестанскую певицу Хадижу Магомедову в ее доме. По словам певицы, мужчина преследовал ее в течение двух лет. В полиции мужчина заявил, что хочет на ней жениться. Магомедовой пришлось обратиться к врачу после нападения.

Исполнительница нашидов Хадиджа Магомедова заявила об опасениях за свою жизнь, сообщив, что напавший на нее мужчина оказался на свободе. Эмоциональный видеоролик о том, что ее преследователя "отпустили", певица опубликовала на своей странице в Instagram* khadidja_official_.

На записи женщина плачет, заявляя, что нападавший угрожал ей расправой. "Что должен человек сделать, чтобы его посадили? Человека отпустили! Меня надо убить что ли, чтобы его посадили? Как можно было отпустить человека? Человек на протяжении двух лет преследует меня", - говорит Магомедова на видео.

Представитель следственных органов подтвердил, что об аресте 50-летнего жителя Махачкалы, задержанного после проникновения в дом Магомедовой, правоохранители не ходатайствовали.

"Преступление небольшой тяжести, вину подозреваемый признает. Дело быстро будет направлено в суд для рассмотрения, нет необходимости в избрании меры пресечения", - приводит позицию следователя РИА “Новости”.

В сториз на своей странице Магомедова добавила, что полицейские круглосуточно охраняют ее дом после нападения. "Ни о каком замужестве не может быть и речи. Этот человек - маньяк, я его знать не знаю", - написала, в частности, певица.

Магомедова также опубликовала скриншоты диалогов с людьми, которые знают ее преследователя. По словам знакомых, мужчина имеет пятерых детей и неоднократно применял насилие к супруге и "трогал женщин в общественном транспорте". О своей одержимости Хадижей Магомедовой он заявлял, в частности, собственной жене, следует из этих диалогов.

"Это бывший муж моей подруги. Когда он про вас вспомнил, он ее избивал. Говорил, что женится только на вас", - написала одна из собеседниц певицы.