Источники сообщили о задержании встречавших тело Белхароева в аэропорту

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Двое мужчин, которые приехали в аэропорт Минвод из Ингушетии забрать тело Якуба Белхароева, задержаны. Тело умершего также находится у силовиков, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", правнук основателя братства баталхаджинцев* Ильяс Белхароев умер в Польше, родственники готовятся похоронить его в Ингушетии. В России Белхароеву вменяли ряд террористических статей. Ильяс Белхароев был в числе людей, которых силовики объявили в розыск и заочно арестовали в связи убийством 2 ноября 2019 года в Москве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда Эльджаркиева. Убийство Эльджаркиева было признано терактом.

Батал-хаджи Белхороев - ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи". В 2022 году члены ингушского братства Батал-хаджи в ответ на поддержку со стороны Рамзана Кадырова согласились сформировать несколько отрядов для участия в боях на Украине. После арестов, обысков и уголовных дел против баталхаджинцев Рамзан Кадыров обеспечил им публичную защиту. Кадыров заявлял, что заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими друзьями, но в феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев.

Двоих жителей Ингушетии задержали в аэропорту Минвод, куда доставили тело Ильяса Белхароева. Тело Ильяса Белхароева доставили в аэропорт города Минеральные Воды. Двоих жителей Ингушетии из числа последователей клана, которые приехали забрать умершего, задержали силовики, сообщила сегодня «Фортанга» со ссылкой на источник.

«Сразу после прибытия тела в Минводы его тело забрали правоохранительные органы. По имеющейся информации, власти и силовики пока не намерены отдавать тело. Задержаны два человека, которые приехали за Белхароевым в аэропорт», — приводятся слова источника в публикации.

Тело родственникам пока не передали, пишет Mash Gor со ссылкой на данные МВД Ингушетии.

На сайте и в Telegram-канале ведомства к 21.00 мск сообщений по этой теме нет.

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* В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев.

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