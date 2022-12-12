Meduza*: Кадыров привлек баталхаджинцев к спецоперации за оказанную им ранее поддержку

12 декабря 2022, 11:20

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Члены ингушского братства Батал-хаджи в ответ на поддержку со стороны Рамзана Кадырова согласились сформировать несколько отрядов для участия в спецоперации на Украине. После арестов, обысков и уголовных дел против баталхаджинцев Кадыров обеспечил им публичную защиту, отметила Meduza* в статье "Мы приказываем детям, чтобы они слушали начальство".

Как сообщал "Кавказский узел", 27 октября силовики обыскали дом главы Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева (упоминаются в ряде источников как Белхороевы) и задержали его. Родственника Белхароевых, бывшего депутата парламента Ингушетии Микаила Алиева, также задержали после обыска. Вместе с Белхароевым и Алиевым задержан предприниматель Тухан Зязиков. 28 октября стало известно, что все трое арестованы. 1 октября обыски прошли у пяти сыновей двоюродного брата Мустафы Белхароева, два человека были задержаны. 3 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за семью Белхароевых. Он заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими друзьями.

Издание Meduza* в опубликованном 12 декабря материале журналиста Владимира Севриновского "Мы приказываем детям, чтобы они слушали начальство" отметило, что глава Чечни Рамзан Кадыров поддерживает баталжаджинцев, но у этой поддержки есть цена – в обмен баталхаджинцы обязались отправить в зону проведения спецоперации на Украине несколько отрядов добровольцев.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Братство баталхаджинцев, по данным источников, на 2019 год насчитывало около 5 тысяч человек. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их ячейка отличается большой сплоченностью. Лидеры баталхаджинцев дружны с главой Чечни, однако это не мешает им занимать собственную позицию в важных для Ингушетии вопросах. Так, члены семьи Белхороевых, несмотря на дружбу с Кадыровым, привозили продукты для участников многодневного митинга оппозиции в Магасе против передела чечено-ингушской границы, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

Баталхаджинцы тренируются перед отправкой на фронт в Гудермесе. В их числе – молодой боец Анарбек. К его форме прикреплена нашивка "БОБР "Ахмат". Он пояснил, что она расшифровывается как "Баталхаджинский отряд быстрого реагирования "Ахмат", сказано в публикации.

Анарбек добавил, что три года назад был убит его отец, Ибрагим Белхароев. "По этому делу нет ни одного обыска, ни одного задержания. Мы, мюриды Батал-хаджи, докажем всему миру, что являемся приверженцами традиционного ислама, приемлемого для российского государства, и покажем на деле, кто патриот, а кто террорист", – подчеркнул Анарбек.

Он добавил, что у баталхаджинцев "никогда не было разногласий с политикой государства".

Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века, однако сам он не имеет религиозного образования и не является шейхом. Ибрагим Белхароев был убит в ночь на 31 декабря 2018 года в Назрани и в тот же день похоронен на родовом кладбище в селе Сурхахи.

Анарбек заучивает текст видеообращения, которое он намерен записать вместе с другими бойцами. Текст звучит следующим образом: "Мы, мюриды и потомки Батал-хаджи Белхороева, сформировали добровольческий батальон имени нашего устаза. Мы все поддерживаем традиционный ислам. В Ингушетии творится полное беззаконие. Конвейером подбрасывают наркотики, оружие. Забирают имущество, машины. По этому беззаконию объективно высказался только Рамзан Ахматович, наш дорогой брат. Мы готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего под руководством дорогого брата Рамзана Ахматовича", – процитировало издание текст видеообращения.

Еще один доброволец, мужчина 55 лет рассказал, что приехал из Магадана, где работал начальником участка транспортной компании. По его словам, он служил ранее в советской армии – в Венгрии. "У нас есть цель, и мы обязательно ее добьемся", – сказал он.

На вопрос, какой именно цели он намерен добиться на Украине, бывший советский солдат ответил: "Наша цель — справедливость".

Некоторое время назад в зону проведения спецоперации на Украине был отправлен первой отряд баталхаджинцев, и 44-летний строитель Бахрум Тачиев ожидает отправки второго отряда, он ожидает зачисления в его состав.

Тачиев также рассказал, что в его доме уже было два обыска. Но в связи с чем они прошли, он не уточнил. У Тачиева четверо детей и пожилая мать. "В этой республике нет места справедливости. Родственники без причины сидят в тюрьме. Некоторых избили, даже побои снять не дали", – сказал он.

Свое намерение отправиться в зону проведения спецоперации Тачиев пояснил тем, что желает добиться, чтобы баталхаджинцев воспринимали как и всех прочих граждан России. "Если я туда отправлюсь, все поймут, кто мы такие – что мы защищаем Родину. Мы ведь тоже россияне и должны воевать, как все", – пояснил он.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.