В убийстве Ибрагима Белхароева участвовало несколько человек

01 января 2019, 03:04

Участники нападения на Ибрагима Белхароева передвигались на автомобиле "Лада Приора", сообщило МВД. На месте происшествия обнаружены гильзы двух разных калибров, информирует СКР. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном группой лиц.

Как сообщал "Кавказский узел", правнук шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит ночью 31 декабря в Назрани. При обстреле был ранен его водитель Або Аушев. Он прооперирован, по оценке врачей угрозы жизни после операции нет. Ибрагим Белхароев был похоронен 31 декабря на родовом кладбище в селе Сурхахи.

Ночью 31 декабря в Назрани неустановленными лицами, передвигавшимися на автомашине "Лада Приора", совершен обстрел автомашины "Хендай Солярис", которой управлял 28-летний житель села Сурхахи. В результате 46-летний житель Назрани, находящийся в иномарке в качестве пассажира, скончался от полученных ранений. Водитель транспортного средства с тяжелыми ранениями госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД по Ингушетии.

Нападение совершено в Назрани на углу улиц Осканова и Пионерская. С места происшествия изъяты стреляные гильзы калибра 7,62 и 5,45 мм, сообщается на сайте Следственного управления СКР по Ингушетии.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), ч.3 ст.30 – п.п. «а» и «ж» ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Отметим, что по данным статьям Уголовного кодекса может грозить до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что ранее на Ибрагима Белхароева покушались дважды. В мае 2016 года источник в правоохранительных органах сообщил, что в Назрани рядом с домом Белхароева неизвестные подорвали его автомобиль. Позднее представитель МВД заявил, что автомобиль был сожжен, а подрыва не было. 23 октября 2017 года суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве машины Белхароева и приговорил его к 3,5 годам колонии. В сентябре 2008 года Ибрагим Белхароев был ранен в Назрани при взрыве автомобиля.

Ибрагим Белхароев – потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX - начале XX века. Последователи Батал-хаджи действуют в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах, говорится в статье "Батал-Хаджи", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник". Сам Ибрагим Белхароев не получил религиозное образование и не был шейхом.

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