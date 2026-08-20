Предприятие загорелось на Кубани после атаки БПЛА
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Власти отчитались о потушенном пожаре в поселке Волна Краснодарского края.
Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью при атаке дронов на Краснодарский край погибли восьмилетний ребенок и житель поселка Волна Темрюкского района.
Возгорание возникло на территории предприятия в поселке Волна Темрюкского района на Кубани в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет.
"Обломки БПЛА упали в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. В поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание на территории предприятия, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперативного штаб Краснодарского края. По данным оперативного штаба региона, в Приморско-Ахтарске также были повреждены окна в двух домовладениях.
Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 3 августа семь человек погибли и 58 получили ранения в результате атаки дрона в селе Архипо-Осиповка близ Геленджика. 30 июля шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА на территорию предприятия в поселке Волна Темрюкского района.
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