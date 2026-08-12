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08:59, 12 августа 2026

Два человека погибли при атаке дронов на Кубань

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При атаке дронов в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок, а в Темрюкском районе житель посёлка Волна.

Как информировал "Кавказский узел", в Новороссийске обломки БПЛА попали в шесть жилых домов и коммерческое здание, есть пострадавшие. В поселке Волна при падении обломков беспилотника во дворе частного дома получил ранения один человек.

Минувшей ночью при атаке дронов в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Также пострадали восемь человек, в числе которых один ребенок. Их госпитализировали", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Обломки дронов упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. 90 человек эвакуированы в пункты временного размещения, добавил он.

"В поселке Волна Темрюкского района обломки беспилотника упали во дворе частного дома. Пострадал один человек. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось", – отметил Кондратьев.

В Анапе обломки дрона повредили жилой дом, пострадали два человека. В Геленджике повреждены три частных домовладения, пострадали также два человека, сказано в сообщении.

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия, в том числе на Кубани, возник топливный кризис. В Краснодарском крае нехватка топлива вызвала резкий рост спроса на газобаллонное оборудование. Очереди на его установку в автосервисах растянулись на несколько месяцев, а стоимость оборудования увеличилась почти вдвое.

Длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не дают гарантий безопасности оборудования, отмечали аналитики.

При этом, по оценке аналитиков, массовый перевод автомобилей на газ не позволит решить проблему дефицита топлива, поскольку необходимая для этого инфраструктура пока отсутствует.

Быстро создать такую инфраструктуру невозможно, отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – указал он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что массовый переход автомобилистов на газ не станет устойчивой тенденцией. По его оценке, после стабилизации ситуации с бензином и исчезновения очередей на АЗС спрос на установку ГБО снизится.

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Автор: "Кавказский узел"

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