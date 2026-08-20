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18:27, 20 августа 2026

Проект "Кавказ без матери" сообщил о восстановлении страницы в соцсети

Лидия Михальченко. Кадр из видео https://t.me/heda_media/3087

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитный проект "Кавказ без матери" сообщил о восстановлении заблокированной страницы в Instagram*, при этом подчеркнув, что имела место целенаправленная атака на аккаунт. 

Как писал "Кавказский узел", в начале августа основательница правозащитного проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко сообщила об угрозах и оскорблениях в адрес его сотрудников, а также о блокировке страницы проекта в соцсети.

По информации проекта "Кавказ без матери", атака, направленная на страницу в соцсетях, использовала баги алгоритмов. "Но с этим покончено. Мы искали друзей срели экспертов соцсети и  нашли их. Анализ показал, что мы правы, нам вернули паблик без копейки затрат. Аккаунт heda-media в Instagram* не нарушал ничьих прав", - сообщает сегодня правозащитный проект в Telegram-канале.

По словам участников проекта "Кавказ без матери", пока шло восстановление, пришлось временно вести работу через запасной аккаунт, где раньше публиковалась английская версия страницы. Правозащитники отметили, что запасной аккаунт постепенно врнется к своим прежним задачам, будет представлять англоязычную версию проекта для подписчиков из-за рубежа.

"Подобная солидарность крайне важна: она напоминает, что несправедливость не остается безответной, и дает надежду не только нам, но и всем женщинам, которые знают, что могут на нас расчитывать", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в регионах юга России остается актуальной проблема с насилием в отношении женщин. Так, 28 июля журналистка Ксения Собчак записала видеообращение к главе Северной Осетии Сергею Меняйло, в котором потребовала отреагировать на призывы членов "Кавказской общины" к насилию над женщинами.

Поводом для обращения стал ролик жительницы Беслана, которая станцевала перед камерой в майке без бюстгальтера. Администратор Telegram-канала "Кавказская община" обвинил ее в оскорблении традиций, пригрозил заставить извиняться всю семью и опубликовал домашний адрес девушки, сообщила Собчак 26 июля в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

В феврале 2025 года обвиняемый в убийстве невестки Кристины Коковой житель Бачи-Юрта Руслан Умаев отправился в зону военной операции на Украине. По данным правозащитников, Умаев признался в убийстве, заявив, что задушил Кокову и сжег ее тело из-за того, что она якобы "аморально вела себя", а останки выбросил в реку.

Уроженка подмосковной Лобни Кристина Кокова в 2020 году вышла замуж за Ахмеда Умаева и после переезда в Чечню родила дочь. Она жаловалась на давление со стороны свекрови и физическое насилие со стороны мужа. После развода Кокова вернулась к матери, однако родственники бывшего супруга постоянно забирали ребенка в Чечню. Свекор Руслан Умаев контролировал действия бывшей невестки и угрожал лишить ее возможности общаться с дочерью, рассказала мать Коковой Анастасия.

Ранее широкий общественный резонанс в Чечне вызвала история смерти Мадины Умаевой из Гудермеса. Она умерла 12 июня 2020 года в доме супруга и была похоронена ночью. Муж Умаевой утверждал, что она упала с лестницы во время эпилептического припадка. При этом родственники женщины рассказали, что между супругами часто происходили ссоры.

Тело Умаевой эксгумировали 20 июня 2020 года. Через три дня в ситуацию вмешался Рамзан Кадыров, заявивший, что у родственников женщины нет подтверждений вины ее мужа. После этого мать Умаевой принесла извинения за слова о насильственной смерти дочери.

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Автор: Кавказский узел

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