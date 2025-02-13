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20:17, 13 февраля 2025

Житель Чечни отправился на Украину до приговора за убийство невестки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Бачи-Юрта Руслан Умаев, обвиняемый в убийстве невестки, отправился в зону военной операции. Он признался в убийстве и заявил, что сделал это из-за аморального поведения девушки, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", у арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается. Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали правозащитники. 

11 февраля жителя села Бачи-Юрт Руслана Умаева, обвиняемого в убийстве невестки, после суда в Чечне увезли в воинскую часть. Через две недели он отправится <в зону военной операции на Украине>. Умаев признался в убийстве через несколько дней после пропажи Кристины. Сказал, что невестка “аморально вела себя”, поэтому он ее задушил и сжег тело дотла. А останки выкинул в реку, сообщила сегодня правозащитная группа "Марем".

Кристина Кокова родом из подмосковной Лобни, в 2020 году вышла замуж за чеченца Ахмеда Умаева. После переезда в республику родила дочь, но стала жаловаться на давление со стороны свекрови и физическое насилие от мужа. Она разошлась с мужем и вернулась к матери, но Кристине не давали жить постоянно с дочерью, родственники супруга постоянно забирали ребенка в Чечню. Свекор контролировал невестку, требуя постоянного отчета о ее действиях и угрожая в случае невыполнения запретить общаться с ребенком, рассказала мать Коковой Анастасия сайту "Даптар".

По ее словам, девушка была убита, когда в сентябре 2024 года в очередной раз поехала в Чечню, чтобы увидеться с дочерью. После того как Кристина пропала со связи, ее мать связалась с Русланом Умаевым, но тот заявил, что Кристина "ушла". Однако позже дал признательные показания, говорится в публикации от 3 декабря 2024 года.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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