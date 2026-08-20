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16:03, 20 августа 2026

Жители Махачкалы добились реакции чиновников на разбитую дорогу

Разбитая дорога. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После резонанса в соцсети из-за разбитой проезжей части улицы Сочинской в Махачкале, где проживает несколько инвалидов-колясочников, коммунальщики засыпали ямы и ухабы щебнем, но это не решило проблему, отметили местные жители. Активистка рассказала, что власти Махачкалы пообещали отремонтировать эту дорогу, а юрист указал на нарушение прав инвалидов.

Как информировал "Кавказский узел", жительница Махачкалы сняла видео о плохой дороге по улице Сочинской, где проживает несколько инвалидов-колясочников, и опубликовала ролик в соцсети. Она рассказала, что трое жильцов многоквартирного дома, которые передвигаются на колясках, испытывают трудности из-за плохого состояния дороги и отсутствия удобного подъезда к дому. Жители Махачкалы, комментируя публикацию в соцсети, призвали чиновников отремонтировать дорогу.

Коммунальщики засыпали щебнем ямы и ухабы после резонанса в соцсети

Проезжая часть улицы Сочинской находится в очень плохом состоянии, пожаловалась жительница этой улицы Зумруд, у которой ребенок является инвалидом. "Не можем каждый день в школу нормально добраться. В доме проживают еще инвалиды-колясочники. Соседи помогают им выйти из дома и обратно заносят их", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После дождя по дороге невозможно ни проехать, ни пройти, машины часто застревают. До поликлиники, магазина добраться очень тяжело. Скорая помощь добирается до жителей улицы с трудом. Из-за плохой дороги людям приходится иногда переносить поездки к врачам и откладывать другие дела, добавила Зумруд.

В прошлом году жители ходили на прием к чиновникам в администрацию Махачкалы, где им пообещали до конца 2025 года отремонтировать дорогу, но ничего не изменилось, отметила она.

"Сейчас собираем подписи, чтобы подать официальное повторное заявление в мэрию", – отметила жительница Махачкалы.

После публикации видео о плохой дороге в соцсети некоторые ямы на дороге были засыпаны щебнем, но этого недостаточно, рассказала другая местная жительница Нурижат. Она уточнила, что видеоролик был снят ею.

"Как только начнутся дожди, снова появится слякоть. В доме живут двое маленьких детей, они инвалиды-колясочники, и еще пожилой мужчина – инвалид. Они испытывают большие неудобства в передвижении. На днях, когда соберем подписи, обратимся с официальной жалобой в администрацию города", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновники пообещали привести в порядок проезжую часть на улице Сочинской после публикации в соцсети жалобы на ее плохое состояние, рассказала руководитель правозащитного проекта "Монитор доступной среды" Сабрина Алиева.

"Я передала информацию первому заместителю, который курирует данное направление. Он сказал, что в ближайшие дни там все засыпят и приведут улицу в порядок", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты выигрывали судебные процессы по делам, в материалах которых шла речь о доступной среде для инвалидов. В некоторых случаях вопрос решался в досудебном порядке после подачи жалоб, отметил руководитель проекта "Монитор ЖКХ" Зияудин Увайсов.

В своем телеграм-канале он привел пример того, как один из жителей Махачкалы добился ремонта дороги.

"Магомед не стал терпеть, обратился к нам. Мы направили жалобы в инстанции. Результаты не заставили себя ждать – дорогу начали делать. Это не случайность и не "повезло". Это результат того, что человек выбрал действовать. Одна грамотно составленная жалоба может запустить изменения", – сказано в публикации.

Юрист указал на нарушение прав инвалидов

Отсутствие нормальной дороги на улице, где проживают инвалиды-колясочники, является нарушением федерального законодательства, что может повлечь предъявление исков к чиновникам и наложение штрафов, указал юрист Рустам Ахмедов.

Право на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры закреплено в Федеральном законе "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". В нем указано, что организации обязаны обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры, включая остановки и жилые зоны, пояснил юрист.

Кроме того, согласно Федеральному закону "Об автомобильных дорогах", органы местного самоуправления несут ответственность за соответствие дорог местного значения установленным требованиям, включая требования доступности для маломобильных групп населения, продолжил он.

"Неисполнение должностными лицами обязанностей по созданию доступной среды влечёт административную ответственность. За данные нарушения предусмотрена дисквалификация должностных лиц на срок от 6 месяцев до 2 лет, а также штрафы для организаций", – сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Если будет установлена причинно-следственная связь между отсутствием доступной дороги и вредом, причинённым здоровью инвалида, например, в результате падения, это может стать основанием для иска о возмещении вреда в соответствии со статьями 1069 и 1071 ГК РФ.

Инвалид имеет также право обратиться в суд с иском о признании бездействия администрации незаконным и с просьбой обязать устранить нарушения – в данном случае отремонтировать дорогу. В иске можно требовать взыскать компенсацию морального вреда в соответствии со статьей 151 ГК РФ, отметил юрист.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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