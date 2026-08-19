Махачкалинцы пожаловались на состояние дороги

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Жительница Махачкалы сняла видео о плохой дороге по улице Сочинской, где проживают несколько инвалидов-колясочников. Комментируя ролик в соцсети, мать ребенка-инвалида попросила чиновников отремонтировать дорогу. Другие местные жители призвали надзорные органы обратить внимание на ситуацию.

Трое жильцов дома на Сочинской улице в Махачкале, которые передвигаются на колясках, испытывают трудности из-за плохого состояния дороги и отсутствия удобного подъезда к дому. Пользователи соцсети призвали власти отремонтировать дорогу.

Как информировал "Кавказский узел", 26 июля жители пригорода Махачкалы пожаловались на плохую дорогу в сторону микрорайона Турали. Они рассказали, что из-за ям и ухабов маршрутку с пассажирами сильно раскачивало и она едва не перевернулась. Эта дорога, по словам жителей, находится в плохом состоянии уже более восьми лет.

Жительница многоквартирного дома № 19 на Сочинской улице в районе Турали пожаловалась на состояние дороги. Она рассказала, что в доме проживают трое людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках, и они постоянно сталкиваются с трудностями из-за состояния дороги. "Об асфальте мы уже и не просим, просто хотя бы засыпать щебнем", – отметила она.

Жительницы сняла на видео улицу, о которой идет речь. На кадрах показан инвалид-колясчник, который передвигается по обочине, проезжая часть улицы покрыта лужами и грязью.

Жалобу жительницы 16 августа опубликовал tut.dagestan, на который подписано около 1,6 млн пользователей. На 07.50 мск 19 августа этот пост набрал 2032 отметки "Нравится" и 79 комментариев.

Часть пользователей, позиционирующих себя в качестве местных жителей, подтвердила плохое состояние дороги. "Я был на этой улице, дорога в очень плохом состоянии", – написал nari_men_89.

"Я на машине скорой помощи еле заехал туда, дорога сильно скользит, когда идет дождь", – отметил zzxzz.200.

"По щебню им не легче будет ездить, машины с трудом проезжают", – указала gadzhieva9491.

Комментаторы отметили, что отсутствие нормальной дороги особенно тяжело для людей с инвалидностью. "Я живу в этом доме, у меня ребенок-инвалид, мне очень тяжело. Помогите, пожалуйста", – написала zuma_0808.

"Срочно нужен асфальт! Требовать надо!" – призвала elmira.kosmetolog.

"Надеюсь, помогут вам", – написала safiyaaida.

Пользователи призвали добиваться решения проблемы от властей и надзорных органов. "Просить не нужно. Требовать нужно. Региональная прокуратура, генеральная прокуратура, администрация президента – и так по кругу", – написал namestnikkk.

"Напишите на горячую линию Бастрыкина, главы Следственного комитета России, он помогает в таких случаях", – посоветовал 001shamil.

"Надеюсь, после установки ливневой канализации возьмутся за асфальт в микрорайоне. Весь поселок в грязи, дороги разбиты, тротуаров и уличного освещения нет на основных линиях", – написала diana.ddk.

На 07.50 мск 19 августа на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно жалобы жителей дома № 19 на Сочинской улице на состояние дороги.

"Кавказский узел" также писал, что махачкалинцы периодически жалуются на проблему с инфраструктурой и благоустройствам. Так, 30 июля жители поселка Новый Хушет рассказали о разбитых дорогах, из-за которых маршрутки раскачивает на ямах и ухабах, а в дождь проехать становится особенно трудно. 17 февраля махачкалинцы заявили, что в городе множество проблемных дорог. Активисты анонсировали запуск проекта "Монитор дорог", цель которого помочь чиновникам найти и исправить дефекты.