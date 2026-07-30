Жители махачкалинского поселка пожаловались на отсутствие реакции на их жалобы

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Дорога в поселке Новый Хушет разбита, маршрутки после поворота с каспийской трассы скачут по ямам, рассказали местные жители, по их словам, власти не реагируют на жалобы. Местные власти несут ответственность за состояние дорог и за ущерб автомобилям из-за плохого состояния дорожного покрытия, указал юрист.

Как писал «Кавказский узел», дорога от Хушетского поворота до поворота к магазину "Оливье" в Ленинском районе Махачкалы уже более восьми лет в плохом состоянии, а обращения к чиновникам с требованием её

отремонтировать не дают результата, пожаловались местные жители в соцсети.

Жители одного из пригородов Махачкалы потребовали внимания чиновников и профильных служб к аварийному состоянию дороги в сторону микрорайона Турали. Поводом для обращения жителей стал инцидент с маршруткой. На видео, опубликованном 25 июля в Instagram*-паблике tut.dagestan, показано, как из-за ухабов на дороге маршрутку стало сильно раскачивать, а некоторые пассажиры в салоне закричали от страха. Далее они потребовали, чтобы водитель остановил маршрутку и открыл двери.

Жители Нового Хушета пожаловались на состояние дорог и работу транспорта

Проблема с общественным транспортом в данный район существует давно, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Махачкалы Амир.

«В поселок Новый Хушет (расположен между Махачкалой и Каспийском - прим. «Кавказского узла») едут всего две маршрутки – 12а и 101а. Интервал движения у них большой, порой приходится ждать полчаса и больше. После поворота с каспийской трассы состояние дорог оставляет желать лучшего, везде ямы, в дождь проехать бывает совсем трудно», - говорит Амир.

Дороги при въезде в Новый Хушет ужасные, маршрутка скачет по ямам и колдобинам

«Мне приходится ехать с пересадками, маршруток в этот район не дождешься. Если и попадешь, они все полные под завязку. Дороги при въезде в Новый Хушет ужасные, маршрутка скачет по ямам и колдобинам. Особенно в плохом состоянии улицы Тюльпанная и Гражданская. Звонила в мэрию с жалобой, сказали, передадут руководству, на этом все закончилось», - рассказала Аминат.

«Как-то надо было поехать в этот район с доставкой. Много ям, пришлось ехать очень медленно, чуть не испортил машину. Знаю, что таксисты предпочитают не брать заказы сюда, боясь повредить автомобиль», - рассказал доставщик товаров Исмаил.

Местный журналист на правах анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что состояние многих дорог на окраине Махачкалы оставляет желать лучшего.

Если на жалобы жителей о состоянии дорог и другой инфраструктуры в центре города власти как-то реагируют, то окраины фактически заброшены

«Что говорить о поселковых дорогах, когда и в центре города можно наблюдать ямы, ухабы и прочее. Проблема еще в том, что это, в большинстве своем, бывшие дачные участки, не стоящие на балансе города. Здесь трудности еще с водоснабжением, канализацией, электричеством. Если на жалобы жителей о состоянии дорог и другой инфраструктуры в центре города власти как-то реагируют, то окраины фактически заброшены», - считает журналист.

Местные власти ответственны за повреждения машин из-за плохих дорог

Юрист Рустам Ахмедов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что согласно федеральному закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" автомобильные дороги местного значения должны ремонтироваться за счет средств местных бюджетов, но в бюджетах муниципалитетов Дагестана таких средств зачастую нет. Он отметил, что ключевым документом, регламентирующим сроки устранения дефектов, является национальный стандарт ГОСТ Р 50597-2017. Согласно его требованиям, покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, иных повреждений. Устранение таких недостатков должно осуществляться в сроки от 5 до 14 суток с момента их обнаружения.

При этом органы местного самоуправления могут быть привлечены к ответственности за вред, причиненный имуществу граждан из-за ненадлежащего состояния дорог, добавил юрист.

Суды удовлетворяют иски граждан о возмещении ущерба, если установлена причинно-следственная связь между причиненным ущербом и ненадлежащим содержанием дороги.

«Судебная практика исходит из того, что ответственность за повреждение транспортного средства в результате наезда на выбоину в дорожном покрытии лежит на организации, ответственной за содержание автомобильной дороги. Суды удовлетворяют иски граждан о возмещении ущерба, если установлена причинно-следственная связь между причиненным ущербом и ненадлежащим содержанием дороги. В таких случаях ответчиком выступает муниципальное образование в лице его администрации или уполномоченного учреждения», - рассказал Ахмедов.

Алгоритм действий в этом случае таков: сразу после происшествия нужно вызвать сотрудников ГИБДД. "Они обязательно должны зафиксировать факт наезда на яму, ее размеры, не соответствующие ГОСТу, отсутствие ограждений или предупреждающих знаков. Для оценки ущерба и определения стоимости восстановительного ремонта автомобиля следует провести независимую экспертизу. Расходы на проведение оценки могут быть впоследствии взысканы с ответчика. Затем нужно направить письменную претензию в адрес организации, ответственной за содержание дороги. Если реакции не последует, следует подать исковое заявление в суд для принудительного взыскания ущерба", - сообщил юрист.

5 февраля администрация Махачкалы сообщила в своем телеграм-канале, что, среди других, провела работу маршрута № 12а. Поводом для проверки послужили обращения жителей, которые жаловались на недостаточное количество транспорта и увеличение интервалов ожидания.

«В ходе рейдовых мероприятий информация, изложенная в обращениях граждан, подтвердилась. На линии фактически работало меньше подвижного состава, чем предусмотрено утверждённым графиком, а установленный режим движения не соблюдался. Среди основных факторов, повлиявших на возникшие нарушения, перевозчики называют острый дефицит водителей, обусловленный низким уровнем заработной платы и оттоком кадров. Дополнительные трудности создаёт и то, что часть автобусов временно не задействована из-за ремонтных работ и нехватки квалифицированного

технического персонала», - проинформировала мэрия.