Армения запретила ввоз томатной пасты на фоне ограничений экспорта Россией

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В том числе импорт томатной пасты ограничен из стран Евразийского экономического союза.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Никол Пашинян накануне, 29 июля, раскритиковал работу ЕАЭС. Он заявил, что ограничения на поставки армянских товаров в Россию свидетельствуют о фактическом параличе союза, и отметил, что нерешенность проблемы может стать «началом конца» ЕАЭС.

Россельхознадзор с 22 мая последовательно вводил ограничения на ввоз армянской продукции: цветов, свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, рыбы. С июня запрет был распространен на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а также картофель, баклажаны, плоды семечковых культур и сухофрукты. 24 июля ведомство объявило о новом запрете - на ввоз молочной продукции из Армении.

На полгода введен запрет на импорт томатной пасты в Армению в том числе из стран ЕАЭС. "Таким образом, увеличатся объемы продаж томатной пасты местного производства, возрастет спрос на томаты, в результате чего будет обеспечена полная закупка урожая, предназначенного для заготовки", – говорится в обосновании решения, которое было принято на сегодняшнем заседании правительства Армении.

В решении отмечается, что в связи с ограничениями на экспорт и транзит карантинной продукции армянского происхождения из Армении в Россию сократились объемы экспорта плодов и овощей армянского происхождения, в том числе тепличных томатов. В результате значительная часть экспортируемых тепличных томатов в настоящее время реализуется на местном рынке, что привело к снижению спроса на томаты, выращенные в открытом поле, цитирует сообщение правительства издание News.am.

С момента введения ограничений на экспорт томатов, с 22 мая по 22 июля, объем экспорта тепличных томатов составил всего около 800 тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года было экспортировано около 7000 тонн помидоров, все в страны-члены ЕАЭС, отметило правительство Армении.

По словам министра экономики Геворга Папояна, Армения добивается снятия ограничений на поставки своих товаров в Россию, поскольку их сохранение противоречит принципам ЕАЭС. «Если это не обеспечивается, значит, законодательство ЕАЭС и принципы, на которых он был создан, не работают. Мы хотим, чтобы ЕАЭС существовал и работал, а не функционировал, например, как ОДКБ», —цитирует слова министра издание Armenia Today.

Ограничения на импорт из Армении Россия ввела перед парламентскими выборами, состоявшимися 7 июня, в которых участвовали и пророссийские силы. Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").