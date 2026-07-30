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17:09, 30 июля 2026

Армения пригрозила России платой за использование железной дороги

Cтанция Ереван. Фото: vahemart https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность обращения в суд по поводу эксплуатации находящегося в концессии РЖД ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и заявил, что Армения может требовать ежегодную плату с России.

Как писал "Кавказский узел", новая железная дорога, которая будет построена на юге Армении в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания"), не будет взята на баланс ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". При этом вопрос участия России в проекте может обсуждаться с согласия сторон, заявил депутат от фракции "Гражданский договор", глава парламентской комиссии по внешним связям Саркис Ханданян.  "Действующие в стране железнодорожные пути находятся на балансе ЮКЖД. 43 километра железной дороги в рамках "Маршрута Трампа" будут принадлежать компании TRIPP", – заявил 16 декабря 2025 года глава парламентской комиссии.

 Армения может ввести для России плату за ЮКЖД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что допускает возможность обращения в суд по поводу эксплуатации находящегося в концессии РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". 

Может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать два миллиарда долларов

"Железные дороги — эта наша собственность, и Республика Армения должна иметь возможность использовать железные дороги, как считает целесообразным. Альтернативы этому нет. Этот вопрос может быть решен. Сейчас много говорится, в основном оппозицией, о возможности подорожания того-то или того-то. Но может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать два миллиарда долларов", — приводит его слова Yerevan Today.

Премьер отметил, что Ереван хочет решить эту проблему по-дружески, но допустил при этом ее решение в юридическом ключе. 

 «Мы хотим решить вопрос по-дружески. В любом случае, он будет решен. Возникнут разногласия — потом обсудим в арбитраже»,— сказал Никол Пашинян журналистам.

В феврале Пашинян  заявил, что Ереван предлагает российской стороне продать ее концессию на железные дороги республики какому-то из государств, дружественных и Москве, и Еревану. Среди возможных вариантов Пашинян назвал Казахстан, ОАЭ и Катар. В апреле армянский премьер заявил, что не будет вести обсуждения по передаче концессии за спиной России, пишет ТАСС. 

В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД на 30 лет с правом продления еще на десять.

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Автор: "Кавказский узел"

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