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14:40, 20 августа 2026

Махачкалинка оштрафована за финансирование ФБК*

Женщина стоит в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ленинский районный суд Махачкалы признал местную жительницу виновной в финансировании экстремистской деятельности и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей. 

По версии следствия и суда, подсудимая являлась сторонницей идей организации "("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу)"*.

В августе 2021 года она, зная, что организация признана экстремистской и ликвидирована, перевела из дома в адрес организации денежные средства в сумме 500 рублей. Перевод она осуществила путем перехода по ссылкам на интернет-сайте запрещенной организации, сообщила сегодня пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана в Telegram-канале.

"В судебном заседании женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном", - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд признал ее виновной в финансировании экстремистской деятельности и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Также с осужденной взыскали 500 рублей в доход государства в счет конфискации денежных средств, использованных при переводе. 

Пресс-служба не называет имя осужденной, однако, согласно картотеке уголовных дел на сайте Ленинского районного суда, последнее дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ, по которому был вынесен приговор, рассматривалось в отношении Назакет Гаджибековой. Дело в суд поступило 20 апреля, а приговор был вынесен 18 августа.

Назакет Гаджибекова - уроженка села Кала Рутульского района, ей 47 лет, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению Telegram-бота, отслеживающего обновления в этом перечне, данные Гаджибековой были внесены в него 20 марта 2026 года.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Дагестанских Огнях приговорил местного жителя Сабира Муртузалиева к денежному штрафу за финансирование организации, признанной в России экстремистской.

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* включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в России. Создатель фонда Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

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