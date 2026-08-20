Масштабный налет дронов зафиксирован в Ростовкой области

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Около 90 беспилотников сбито над Ростовской областью за ночь. Власти не сообщили о пострадавших.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 16 августа при атаке дронов на Ростовскую область погибли пять человек, еще один получил ранения.

Налет дронов произошел в шести муниципалитетах Ростовской области. "Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено порядка 90 БПЛА в 6 районах области: Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Верхнедонском", - написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил чиновник.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам БПЛА. Так, 15 августа около тысячи жителей семи хуторов Миллеровского района остались без света после повреждения линий электропередачи во время атаки. 13 августа при атаке беспилотников была ранена девушка, находившаяся на базе отдыха "Исток" под Донецком в Ростовской области.