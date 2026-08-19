Нальчанин оштрафован за дискредитацию армии

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Суд в Нальчике оштрафовал местного жителя Эдуарда Удовыдченко, признав его виновным в дискредитации военных.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, с тех пор жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили в отношении жителя Нальчика Эдуарда Удовыдченко протокол о дискредитации армии, а затем направили материалы в суд.

Нальчикский городской суд признал Удовыдченко виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил РФ" и оштрафовал его, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

В судебных материалах при этом не указано за что силовики составили протокол в отношении Удовыдченко, а также не приведены подробности по делу.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике оштрафовал местного жителя Азамата Балкизова, признав, что опубликованное им в мессенджере видео дискредитировало военных.