Водители потребовали от властей Кабардино-Балкарии эффективных мер для решения проблемы с очередями на АЗС

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Водитель из Баксана пожаловался в соцсети, что на заправках сохраняются многочасовые очереди. Другие автомобилисты из Кабардино-Балкарии, комментируя его пост, рассказали о похожих проблемах и в других районах. Они потребовали от властей принять эффективные меры для решения проблемы с очередями на АЗС.

Как информировал "Кавказский узел", 15 августа на некоторых АЗС Нальчика сохранялись большие очереди, тогда как на частных заправках бензин был в наличии, но стоил значительно дороже. Водители рассказали о случаях, когда дешёвого топлива на сетевых АЗС не хватало всем желающим.

Водитель из Баксана пожаловался в соцсети на многочасовую очередь на АЗС "Роснефть". По его словам, некоторые водители занимают очередь ещё ночью, однако отпуск топлива начинается только с 08.00. Автор обращения предложил начинать обслуживание с 06.00, поскольку из-за ожидания люди опаздывают на работу. Покупать бензин на частных АЗС по значительно более высоким ценам многим не позволяют зарплаты, отметил он.

Пост водителя из Баксана опубликовал Instagram*-паблик "goloskbr" на который подписаны около 191 тысячи пользователей. На 08.50 мск 19 августа этот пост набрал 622 отметки "Нравится" и 246 комментариев.

Комментаторы, позиционирующие себя в качестве водителей из Кабардино-Балкарии, рассказали о многочасовых очередях на АЗС и их неудобном режиме работы. "Это хорошо, если, выстояв очередь, вы заправитесь. На личном опыте скажу, что в Эльбрусском районе с пяти утра, простояв до 08.30, люди уезжают ни с чем. Сотрудники проходят по рядам и говорят, чтобы не стояли: заправлять будут только по топливным картам", – написала marin.na42.

"Сегодня отстоял три часа на Тарчокова, на "Лукойле", и сказали: сегодня бензина нет", – сообщил alanchos_sabr_haa.

"Кроме того, что поздно открывают, ещё и одна-две колонки работают. Почему нельзя сделать так, чтобы все колонки работали и не приходилось столько ждать?" – спросил 07_ne_vazhno_07.

Комментаторы сравнили ситуацию в Кабардино-Балкарии с соседними регионами и указали на более высокие цены. "В Осетии такого нет! И цены намного ниже наших!" – написала donna_principessa.

"Сегодня был во Владикавказе, тоже очереди, но стоял минут десять, и цена ниже, чем у нас", – сообщил пользователь timosha.86.

"Такая ситуация только в Кабардино-Балкарии. Начиная с Пятигорска в сторону Москвы такого нет, цены обычные – 68–72 рубля. Очередей нигде нет. И газ дешевле", – заявил ekalyakoff.

Другие пользователи потребовали от властей и контролирующих органов принять эффективные меры. "Как сказал господин Коков, у нас всё под контролем <…>. Пусть решает проблему", – написал emir15011942.

"Когда уже ФАС и другие ведомства займутся этой ситуацией?" – спросил lawyer_in_law_.

"Я не хочу стоять в очереди за чем-либо. Государство не решает эту проблему, Кокову всё равно, что будет делать народ. Но дальше так продолжаться не может", – заявил kogolkin.

На 08.50 мск 19 августа на сайтах главы и правительства Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно жалоб водителей на большие очереди на АЗС.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии периодически жалуются на высокие цены, очереди и перебои в работе АЗС. Так, 12 августа пользователи соцсети усомнились в скором снижении цен на бензин и указали на более низкую стоимость топлива в соседних регионах. 28 июля жители республики пожаловались, что стоимость бензина на некоторых заправках достигает 135–150 рублей за литр, и потребовали усилить контроль за ценами.